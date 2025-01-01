Coventry 66 by GFS

Описание

Малоэтажное элегантное здание в перспективном районе Dubai South. В жилом комплексе Coventry 66 идеально сочетаются эстетика и практичность. Каждый сантиметр пространства спроектирован для вашего удобства, а изысканный интерьер и стильный дизайн создают атмосферу комфорта и уюта. Ключевые особенности - Апартаменты предлагаются с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, встроенной техникой европейских брендов, системами хранения. Панорамные окна наполняют дом естественным освещением и позволяют наслаждаться великолепными видами на окружающие пейзажи. На территории комплекса расположены: полностью оборудованный тренажерный зал, беговая дорожка, детская игровая площадка, лаунж-зона, infinity-бассейн и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Emirates Road. Поездка до выставочного комплекса Expo City займет 11 минут, до международной ярмарки Global Village – 17 минут, до пляжей Palm Jebel Ali – 25 минут. Популярные локации Dubai Mall и Burj Khalifa находятся в 35 минутах. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 15 минут.