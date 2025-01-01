Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыCoventry 66 by GFS

Coventry 66 by GFS

2F, DWC Peripheral Road, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
GFS Developments
Площадь
от 36 м² до 115 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 525 000 AEDот 11 662 AED/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
45%
При передаче
10%
После передачи
40%
Период рассрочки
40 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков2.4 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
36 – 40
525 000 – 596 000
14 455 – 14 647
1 спальня
71
910 000 – 935 000
12 804 – 13 071
2 спальни
102 – 115
1 194 000 – 1 384 000
11 662 – 11 937
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Малоэтажное элегантное здание в перспективном районе Dubai South. В жилом комплексе Coventry 66 идеально сочетаются эстетика и практичность. Каждый сантиметр пространства спроектирован для вашего удобства, а изысканный интерьер и стильный дизайн создают атмосферу комфорта и уюта. Ключевые особенности - Апартаменты предлагаются с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, встроенной техникой европейских брендов, системами хранения. Панорамные окна наполняют дом естественным освещением и позволяют наслаждаться великолепными видами на окружающие пейзажи. На территории комплекса расположены: полностью оборудованный тренажерный зал, беговая дорожка, детская игровая площадка, лаунж-зона, infinity-бассейн и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Emirates Road. Поездка до выставочного комплекса Expo City займет 11 минут, до международной ярмарки Global Village – 17 минут, до пляжей Palm Jebel Ali – 25 минут. Популярные локации Dubai Mall и Burj Khalifa находятся в 35 минутах. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 15 минут.

Локация

На карте
2F, DWC Peripheral Road, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт200 м
Средняя школа1 км
Магазин400 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт17 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей
КаталогКарта