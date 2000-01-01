ОАЭ
RU
AED
+971 (4) 412-5000
Каталог
О сервисеБлог
Главная - Жилые комплексы - Claydon House by Ellington

Claydon House by Ellington

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 12
1 / 12
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 71 м² до 342 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 1 550 000 AEDот 21 605 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%310 000 AED
При оформлении договора
4%62000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%775 000 AED
При передаче
30%465 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность45
ВодоснабжениеЕсть
Стоимостьот 1 550 000 AED
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
71 - 84
1 550 000 - 1 900 000
21 668 - 22 524
2 спальни
114 - 129
2 500 000 - 2 800 000
21 605 - 21 843
3 спальни
149 - 314
3 229 529 - 6 804 279
21 605 - 21 605

Описание

Жилой комплекс обладает всеми преимуществами современной архитектуры и дизайна. Claydon House представляет собой новую концепцию роскошной жизни без спешки, но на пике технологий, предлагая апартаменты премиум-класса с головокружительными видами на заповедник дикой природы Ras Al Khor, знаменитый центр Дубая и кристальную лагуну. Ключевые особенности – Балконы во всех апартаментах. Для 3 и 4 спальных юнитов доступны уникальные SKY террасы. – Тщательно продуманные планировки, сочетающие эстетику, комфорт и высокие технологии. Например, умные дверные замки с возможностью управления мобильным приложением. – Три вида бассейнов: панорамный, детский и бассейн с дорожками для взрослых. – Баланс работы и жизни в одном месте: коворкинг и многочисленные зоны для всех видов отдыха – фитнес-центр, йога студия, кинозал, караоке, детская площадка и другие. Инфраструктура района Расположенный в Meydan, комплекс занимает престижный угловой участок района Mohammed Bin Rashid City, одного из крупнейших многофункциональных районов в Дубае. На первом этаже здания расположится променад для шоппинга. Для размеренного отдыха в распоряжении резидентов обустроены солнечные лаунж зоны вдоль кристальной лагуны и аллеи для прогулок, а также велосипедные дорожки. В пешей доступности находятся школы North London Collegiate School, Hartland International School Dubai, детский сад Kinderville Ras Al Khor. Преимущества расположения Удобная локация на стыке Al Ain - Dubai Rd и Ras Al Khor Rd позволяет быстро и с комфортом добираться до основных точек притяжения города. До Dubai Design District – 10 минут на автомобиле, до Burj Khalifa/Dubai Mall – 15 минут, 20 минут займет поездка до Dubai International Airport.

Инфраструктура

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Лифты
  • Скоростные лифты
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Массажный центр
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Прачечная
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр
  • Терраса
  • Библиотека