Claydon House by Ellington

Описание

Жилой комплекс обладает всеми преимуществами современной архитектуры и дизайна. Claydon House представляет собой новую концепцию роскошной жизни без спешки, но на пике технологий, предлагая апартаменты премиум-класса с головокружительными видами на заповедник дикой природы Ras Al Khor, знаменитый центр Дубая и кристальную лагуну. Ключевые особенности – Балконы во всех апартаментах. Для 3 и 4 спальных юнитов доступны уникальные SKY террасы. – Тщательно продуманные планировки, сочетающие эстетику, комфорт и высокие технологии. Например, умные дверные замки с возможностью управления мобильным приложением. – Три вида бассейнов: панорамный, детский и бассейн с дорожками для взрослых. – Баланс работы и жизни в одном месте: коворкинг и многочисленные зоны для всех видов отдыха – фитнес-центр, йога студия, кинозал, караоке, детская площадка и другие. Инфраструктура района Расположенный в Meydan, комплекс занимает престижный угловой участок района Mohammed Bin Rashid City, одного из крупнейших многофункциональных районов в Дубае. На первом этаже здания расположится променад для шоппинга. Для размеренного отдыха в распоряжении резидентов обустроены солнечные лаунж зоны вдоль кристальной лагуны и аллеи для прогулок, а также велосипедные дорожки. В пешей доступности находятся школы North London Collegiate School, Hartland International School Dubai, детский сад Kinderville Ras Al Khor. Преимущества расположения Удобная локация на стыке Al Ain - Dubai Rd и Ras Al Khor Rd позволяет быстро и с комфортом добираться до основных точек притяжения города. До Dubai Design District – 10 минут на автомобиле, до Burj Khalifa/Dubai Mall – 15 минут, 20 минут займет поездка до Dubai International Airport.