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Chic Tower

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Chic Tower
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 86 м² до 177 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена2 328 000 AED
от 2 328 000 AED
от 27 045 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%465 600 AED
При оформлении договора
4%93120 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 396 800 AED
При передаче
20%465 600 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Старт продаж1 кв. 2023
Этажность47
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 328 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Средняя школа2 км
Магазин250 м
Медицинский центр3 км
Море6 км

Описание

Высотная башня в сотрудничестве со всемирно известным ювелирным брендом de GRISOGONO в престижном районе Business Bay. Откройте для себя эксклюзивные резиденции и наслаждайтесь потрясающими видами на Burj Khalifa, Dubai Water Canal и панораму Дубая. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-4 спальнями. Все лоты сдаются с укомплектованной кухней и просторным балконом. Резиденции воплощают роскошь и в то же время задают атмосферу безмятежности благодаря грамотному зонированию пространства.

Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся beauty bar, фреш-бар, тренажерный зал на открытом воздухе, игровая зона, площадка для вечеринок, фонтан, wellness-центр, infinity-бассейн, беседки, футбольные площадки. В пределах 10 минут на автомобиле расположены рестораны Malang Lounge Restaurant & Cafe и Weslodge Saloon, супермаркеты Fmart и Spinneys Business Bay, детские сады Maple Bear Nursery Business Bay и Learning Tree Nursery, торговый центр Bay Avenue Mall, школа Global Indian International School Dubai. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автотрасс Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что позволяет быстро добраться до главных точек Дубая. До Dubai International Airport можно доехать за 22 минуты. Качественная отделка Дизайн-проект разработан совместно с ювелирным брендом de GRISOGONO. Элегантные интерьеры резиденций вдохновлены водной стихией и лазурным цветом драгоценного камня бирюзы. Преобладают нежные оттенки голубого и зеленого с акцентом на золотистые детали. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
86 - 177
2 328 000 - 5 172 000
27 045 - 29 065
2 спальни
141 - 141
4 277 000 - 4 277 000
30 205 - 30 205

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Chic Tower