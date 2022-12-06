Chic Tower

Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся beauty bar, фреш-бар, тренажерный зал на открытом воздухе, игровая зона, площадка для вечеринок, фонтан, wellness-центр, infinity-бассейн, беседки, футбольные площадки. В пределах 10 минут на автомобиле расположены рестораны Malang Lounge Restaurant & Cafe и Weslodge Saloon, супермаркеты Fmart и Spinneys Business Bay, детские сады Maple Bear Nursery Business Bay и Learning Tree Nursery, торговый центр Bay Avenue Mall, школа Global Indian International School Dubai. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автотрасс Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что позволяет быстро добраться до главных точек Дубая. До Dubai International Airport можно доехать за 22 минуты. Качественная отделка Дизайн-проект разработан совместно с ювелирным брендом de GRISOGONO. Элегантные интерьеры резиденций вдохновлены водной стихией и лазурным цветом драгоценного камня бирюзы. Преобладают нежные оттенки голубого и зеленого с акцентом на золотистые детали. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

Подробнее