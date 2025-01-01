Каталог
Жилые комплексыCelestara Residences by FAM

Celestara Residences by FAM

1A, Adham Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Fam Properties
Площадь
от 27 м² до 111 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 144 316 $от 3 916 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
27 – 35
144 316 – 197 141
5 323 – 5 482
1 спальня
51 – 68
233 356 – 306 331
4 475 – 4 491
2 спальни
108 – 111
426 685 – 468 890
3 916 – 4 206

Описание

Гармония пустынных дюн и солнечного света. Celestara Residences — жилая башня в самом сердце JVC, где плавные линии фасада и продуманная архитектура создают атмосферу комфорта. Проект предлагает студии, а также апартаменты с 1 и 2 спальнями для тех, кто ищет баланс между динамикой города и спокойствием природы. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в теплой палитре бежевых, шоколадных и охристых тонов с использованием мрамора, стекла и натурального дерева. Все лоты полностью укомплектованы кухонной техникой. — Для жителей доступны тренажерный зал, зона для занятий йогой, бассейны и детская игровая площадка. — На территории комплекса предусмотрены современное видеонаблюдение, охрана, крытая пятиэтажная парковка и система центрального кондиционирования. Преимущества расположения Клубный дом находится в динамичном семейном районе Jumeirah Village Circle с удобным выездом на автомагистрали Al Khail Road и Umm Suqeim Road. Путь до Khareefan Park и Circle Mall займет всего 3-4 минуты. Дорога до Dubai Autodrome и Miracle Garden продлится 10-15 минут, а до Palm Jumeirah, Dubai Marina, Expo City, Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall — 20-25 минут. Dubai International Airport расположен в 28 минутах.

Локация

На карте
1A, Adham Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт190 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр110 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
