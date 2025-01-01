Celestara Residences by FAM

Описание

Гармония пустынных дюн и солнечного света. Celestara Residences — жилая башня в самом сердце JVC, где плавные линии фасада и продуманная архитектура создают атмосферу комфорта. Проект предлагает студии, а также апартаменты с 1 и 2 спальнями для тех, кто ищет баланс между динамикой города и спокойствием природы. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в теплой палитре бежевых, шоколадных и охристых тонов с использованием мрамора, стекла и натурального дерева. Все лоты полностью укомплектованы кухонной техникой. — Для жителей доступны тренажерный зал, зона для занятий йогой, бассейны и детская игровая площадка. — На территории комплекса предусмотрены современное видеонаблюдение, охрана, крытая пятиэтажная парковка и система центрального кондиционирования. Преимущества расположения Клубный дом находится в динамичном семейном районе Jumeirah Village Circle с удобным выездом на автомагистрали Al Khail Road и Umm Suqeim Road. Путь до Khareefan Park и Circle Mall займет всего 3-4 минуты. Дорога до Dubai Autodrome и Miracle Garden продлится 10-15 минут, а до Palm Jumeirah, Dubai Marina, Expo City, Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall — 20-25 минут. Dubai International Airport расположен в 28 минутах.