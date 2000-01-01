Cala del Mar by Ellington

Описание

Бухта спокойствия у берега Персидского залива. Каждая деталь Cala del Mar на Al Marjan Island отражает стремление к совершенству. Роскошные удобства мирового класса и эксклюзивный доступ к пляжам создают атмосферу райского острова. Это идеальное место для тех, кто ценит высокий уровень жизни и непревзойденные возможности отдыха. Ключевые особенности — Архитектура и дизайн, вдохновленные морем. Отделка квартир в терракотовых, оливковых, песочных оттенках. Гармония линий и естественных цветов передает узоры приливов и отливов. — Прибрежная зона на границе с гаванью дарит возможность наслаждаться прекрасными водными пейзажами с личных балконов и террас. В панорамные окна от пола до потолка свободно проникает дневной свет, а по ночам открывается вид на звездное небо. — На территории комплекса представлены современные развлечения: интерактивный зал для виртуальных персональных тренировок и иммерсионной гребли, фитнес-студия, детские игровые площадки, смотровые палубы, infinity-бассейн, гостевые лобби и ресепшн, обеденное пространство на открытом воздухе. Инфраструктура района Al Marjan Island сочетает комфорт курортного уединения с близостью объектов социальной инфраструктуры. Время на дорогу до школ Rak Academy Al Hamra, Khawla Bin Hakim School — 15 минут, до госпиталя Sheikh Khalifa Specialty Hospital — 17 минут, до торгового центра Al Hamra Mall — 12 минут. Расположение Cala del Mar на побережье позволяет добраться до Al Marjan Island Beach и Turtle Beach за 5 минут. Преимущества расположения Благодаря выездам на дороги SMBZ Rd и Al Shuhada’ Rd путь до Рас-эль-Хаймы займет 20 минут, до Шаржи — 30 минут. В радиусе 15-20 минут находятся Al Habra Village, Al-Jazeera al-Hamra, Al Riffa. До Ras Al Khaimah International Airport можно доехать за 35 минут.