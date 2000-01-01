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Главная - Жилые комплексы - Cala del Mar by Ellington

Cala del Mar by Ellington

Olive Tree Residence, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 14
1 / 14
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 37 м² до 175 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 2 295 563 AEDот 26 508 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%459 113 AED
При оформлении договора
4%91823 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%688 669 AED
При передаче
50%1 147 781 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
37
2 295 563
62 042
1 спальня
64
3 121 000
48 766
2 спальни
98
4 407 000
44 969
3 спальни
175
4 638 828
26 508

Описание

Бухта спокойствия у берега Персидского залива. Каждая деталь Cala del Mar на Al Marjan Island отражает стремление к совершенству. Роскошные удобства мирового класса и эксклюзивный доступ к пляжам создают атмосферу райского острова. Это идеальное место для тех, кто ценит высокий уровень жизни и непревзойденные возможности отдыха. Ключевые особенности — Архитектура и дизайн, вдохновленные морем. Отделка квартир в терракотовых, оливковых, песочных оттенках. Гармония линий и естественных цветов передает узоры приливов и отливов. — Прибрежная зона на границе с гаванью дарит возможность наслаждаться прекрасными водными пейзажами с личных балконов и террас. В панорамные окна от пола до потолка свободно проникает дневной свет, а по ночам открывается вид на звездное небо. — На территории комплекса представлены современные развлечения: интерактивный зал для виртуальных персональных тренировок и иммерсионной гребли, фитнес-студия, детские игровые площадки, смотровые палубы, infinity-бассейн, гостевые лобби и ресепшн, обеденное пространство на открытом воздухе. Инфраструктура района Al Marjan Island сочетает комфорт курортного уединения с близостью объектов социальной инфраструктуры. Время на дорогу до школ Rak Academy Al Hamra, Khawla Bin Hakim School — 15 минут, до госпиталя Sheikh Khalifa Specialty Hospital — 17 минут, до торгового центра Al Hamra Mall — 12 минут. Расположение Cala del Mar на побережье позволяет добраться до Al Marjan Island Beach и Turtle Beach за 5 минут. Преимущества расположения Благодаря выездам на дороги SMBZ Rd и Al Shuhada’ Rd путь до Рас-эль-Хаймы займет 20 минут, до Шаржи — 30 минут. В радиусе 15-20 минут находятся Al Habra Village, Al-Jazeera al-Hamra, Al Riffa. До Ras Al Khaimah International Airport можно доехать за 35 минут.

Инфраструктура

На карте
Olive Tree Residence, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт8 км
Море100 м
Магазин9 км
Аэропорт39 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Открытый балкон