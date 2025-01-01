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ГлавнаяЖилые комплексыBrabus Island

Brabus Island

RBW6, Al Raha, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Cosmo Developments
Площадь
от 102 м² до 442 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 2 857 260 AEDот 27 793 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При сдаче объекта
70%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов4
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
102 – 183
2 857 260 – 6 277 288
27 819 – 34 237
3 спальни
151 – 152
4 224 002 – 4 866 686
27 793 – 31 900
4 спальни
279 – 442
8 239 851 – 17 889 815
29 431 – 41 074
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Ультрасовременный жилой комплекс в престижном районе Al Raha в Абу-Даби. Brabus Island — это воплощение фирменного стиля бренда Brabus в архитектуре: смелый дизайн, высокое качество исполнения и индивидуальный подход к оформлению интерьеров. Прибрежный образ жизни и исключительный уровень комфорта — для тех, кто ценит совершенство в каждой детали. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка, встроенная техника и системы хранения, двойное остекление окон для шумо- и теплоизоляции, центральная система кондиционирования, высокоскоростной интернет благодаря оптоволоконной сети и спутниковой антенне. - Есть возможность выбрать одно из трех стилистических решений — Black and Bold, White Bliss или Gray Haven — и настроить пространство под свой образ жизни. - Резидентам доступны: бассейн и современный фитнес-центр, беговые дорожки и теннисные корты, детская игровая площадка, оборудованные парковые зоны и прогулочные аллеи, прямой доступ к пляжу, круглосуточная охрана и просторная парковка, торговая галерея и ресторанные площадки и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Bin Sultan Street. Дорога до пляжа Al Raha Beach займет 5 минут, до стадиона Etihad Arena — 12 минут, до Мечети шейха Зайда — 15 минут. Добраться до развлекательного парка Ferrari World можно за 20 минут, до острова Saadiyat и музея Louvre Abu Dhabi — за 25 минут. Abu Dhabi International Airport находится в 10 минутах пути.

Локация

На карте
RBW6, Al Raha, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин100 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт6 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
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