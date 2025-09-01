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Bluebell Residences by GJ

9/50, Al Helio 2 Street, Al Aamra, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикGJ Properties
Площадьот 80 м² до 154 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена413 224 AED
от 413 224 AED
от 4 709 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
5%20 661 AED
При оформлении договора
4%16529 AED
До даты ввода в эксплуатацию
22%90 909 AED
При передаче
1%4 132 AED
После передачи
72%297 521 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2025
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 413 224 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
80 - 87
413 224 - 462 924
4 709 - 5 736
2 спальни
120 - 154
582 215 - 753 283
4 841 - 4 880

Описание

В живописной локации эмирата Аджан расположился комплекс, спроектированный в соответствии со всеми необходимыми запросами на качественное и комфортное жилье. BlueBell предлагает идеальный баланс уединения тихого района и доступности к благам крупного мегаполиса. Восхитительные интерьеры апартаментов с высококачественной отделкой создают атмосферу роскоши и спокойствия. Современная архитектура и изысканный дизайн обеспечивают не только комфортное, но и приятное пространство для жизни. Ключевые особенности – Апартаменты оснащены системами кондиционирования и вентиляции, полностью оборудованной кухней и панорамными окнами. – Для активного отдыха на территории комплекса расположен бассейн, баскетбольный корт и тренажерный зал. – Резидентам доступна барбекю зона, а также различные пространства для отдыха и развлечений. – Круглосуточная охрана, закрытый паркинг и система видеонаблюдения гарантируют безопасность и комфорт. Инфраструктура района Аджман не только отличное место для любителей пляжного отдыха и водных видов спорта, но и центр традиционной культуры с музеями и историческими достопримечательностями. Эмират активно развивает свою инфраструктуру, что делает его привлекательным местом для жизни и инвестиций. В районе строятся школы и детские сады, рядом с комплексом возводится университет Al Watan University. В 5 минутах расположен торговый центр Emirates City Mall, множество кафе и ресторанов. Город интересен своей историей, познакомится с которой можно, посетив Ajman Museum расположенный на территории крепости 18 века. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению к магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd (E311) можно быстро добраться до основных районов как Шарджи, так и Дубая. Ajman Beach находится в 15 минутах от комплекса. До Burj Khalifa и Dubai Mall дорога займет 35-40 минут. Dubai International Airport находится в 30 минутах, а до Sharjah International Airport 20 минут на автомобиле.

Инфраструктура

9/50, Al Helio 2 Street, Al Aamra, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Постирочная комната