Bluebell Residences by GJ

Описание

В живописной локации эмирата Аджан расположился комплекс, спроектированный в соответствии со всеми необходимыми запросами на качественное и комфортное жилье. BlueBell предлагает идеальный баланс уединения тихого района и доступности к благам крупного мегаполиса. Восхитительные интерьеры апартаментов с высококачественной отделкой создают атмосферу роскоши и спокойствия. Современная архитектура и изысканный дизайн обеспечивают не только комфортное, но и приятное пространство для жизни. Ключевые особенности – Апартаменты оснащены системами кондиционирования и вентиляции, полностью оборудованной кухней и панорамными окнами. – Для активного отдыха на территории комплекса расположен бассейн, баскетбольный корт и тренажерный зал. – Резидентам доступна барбекю зона, а также различные пространства для отдыха и развлечений. – Круглосуточная охрана, закрытый паркинг и система видеонаблюдения гарантируют безопасность и комфорт. Инфраструктура района Аджман не только отличное место для любителей пляжного отдыха и водных видов спорта, но и центр традиционной культуры с музеями и историческими достопримечательностями. Эмират активно развивает свою инфраструктуру, что делает его привлекательным местом для жизни и инвестиций. В районе строятся школы и детские сады, рядом с комплексом возводится университет Al Watan University. В 5 минутах расположен торговый центр Emirates City Mall, множество кафе и ресторанов. Город интересен своей историей, познакомится с которой можно, посетив Ajman Museum расположенный на территории крепости 18 века. Преимущества расположения Благодаря близкому расположению к магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd (E311) можно быстро добраться до основных районов как Шарджи, так и Дубая. Ajman Beach находится в 15 минутах от комплекса. До Burj Khalifa и Dubai Mall дорога займет 35-40 минут. Dubai International Airport находится в 30 минутах, а до Sharjah International Airport 20 минут на автомобиле.