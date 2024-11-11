Каталог
Binghatti Vintage

5, 24th Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 34 м² до 206 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 157 931 $от 2 501 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
30%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
    Тариф "Оффлайн" для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.5 м
Количество корпусов1
Этажность43
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания158.6 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
34 – 52
157 931 – 163 376
3 126 – 4 565
1 спальня
65 – 83
292 716 – 311 504
3 736 – 4 474
2 спальни
115 – 206
408 441 – 517 358
2 501 – 3 532

Описание

Идеальное сочетание удобства и качества в самом сердце динамичного района. Жилая башня Binghatti Vintage объединяет продуманный дизайн с инфраструктурой мирового уровня и создает пространство для комфортной жизни. Проект предлагает широкий выбор планировок — от компактных студий до апартаментов с двумя спальнями. Ключевые особенности — Отделка выполнена с использованием натуральных материалов: травертина, ореха саванна и оливкового дерева, которые гармонируют со стеклом и латунными элементами. Светлая матовая краска и кожаные детали формируют уникальные интерьеры, а акценты пурпурного оттенка добавляют роскоши в минималистический стиль. — Резиденции оснащены системой «Умный дом» и встроенной кухонной техникой премиальных брендов. — На территории комплекса: бассейны для взрослых и детей с зонами отдыха, тренажерный зал, площадки для баскетбола и падел-корта, открытый кинотеатр, зал для йоги, беговая дорожка и пешеходные маршруты среди зеленых насаждений. Преимущества расположения Клубный дом расположен в сообществе Majan с прямым доступом к автомагистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road, что обеспечивает связь с ключевыми точками Дубая. Добраться до Deep Dive Dubai, Global Village, Dubai Autodrome, Miracle Garden, Butterfly Garden, The Meydan Hotel, заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary и Topgolf Dubai можно за 8 минут. Дорога до Downtown Dubai, Dubai Opera, Burj Khalifa, Dubai Mall, Museum of the Future, Dubai Frame, Dubai Safari Park, Expo City Dubai, Jumeirah Beach и отеля Burj Al Arab займет 10-18 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 18 минутах пути.

Локация

На карте
5, 24th Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр550 м
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

