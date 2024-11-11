Описание

Идеальное сочетание удобства и качества в самом сердце динамичного района. Жилая башня Binghatti Vintage объединяет продуманный дизайн с инфраструктурой мирового уровня и создает пространство для комфортной жизни. Проект предлагает широкий выбор планировок — от компактных студий до апартаментов с двумя спальнями. Ключевые особенности — Отделка выполнена с использованием натуральных материалов: травертина, ореха саванна и оливкового дерева, которые гармонируют со стеклом и латунными элементами. Светлая матовая краска и кожаные детали формируют уникальные интерьеры, а акценты пурпурного оттенка добавляют роскоши в минималистический стиль. — Резиденции оснащены системой «Умный дом» и встроенной кухонной техникой премиальных брендов. — На территории комплекса: бассейны для взрослых и детей с зонами отдыха, тренажерный зал, площадки для баскетбола и падел-корта, открытый кинотеатр, зал для йоги, беговая дорожка и пешеходные маршруты среди зеленых насаждений. Преимущества расположения Клубный дом расположен в сообществе Majan с прямым доступом к автомагистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road, что обеспечивает связь с ключевыми точками Дубая. Добраться до Deep Dive Dubai, Global Village, Dubai Autodrome, Miracle Garden, Butterfly Garden, The Meydan Hotel, заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary и Topgolf Dubai можно за 8 минут. Дорога до Downtown Dubai, Dubai Opera, Burj Khalifa, Dubai Mall, Museum of the Future, Dubai Frame, Dubai Safari Park, Expo City Dubai, Jumeirah Beach и отеля Burj Al Arab займет 10-18 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 18 минутах пути.