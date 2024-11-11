Описание

Высокий дизайн, который меняет силуэт мегаполиса. Binghatti Sky Terraces — жилой небоскреб в футуристическом стиле. Проект объединяет современные технологии, продуманные планировки и развитую инфраструктуру для комфортной жизни в одном из самых динамичных комьюнити Дубая. Ключевые особенности — В просторных лотах встроена кухонная техника, «Умный дом» и усиленная шумоизоляция с двухслойным остеклением. Высота потолков 3,75 м и панорамные окна создают ощущение простора и наполняют апартаменты естественным светом. — На территории представлены infinity-бассейн, полностью оборудованный тренажерный зал, ландшафтные сады, беговые и велосипедные дорожки, парадное лобби для гостей, детские игровые зоны, бутики и кафе на первом этаже. — Резидентам доступны парковочные места, премиальный консьерж-сервис и круглосуточная система безопасности для обеспечения максимального комфорта проживания. Преимущества расположения Комплекс находится в сообществе Motor City с прямым выездом на трассы Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечивает быстрое сообщение с ключевыми районами города. Путь до Dubai Autodrome, First Avenue Mall, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Polo & Equestrian Club, Butterfly Garden, Dubai Hills Mall и Mall of the Emirates займет 5-15 минут. Добраться до Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Business Bay и Burj Khalifa можно за 25 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит также 25 минут.