Binghatti Orchid

В комплексе представлено 303 резиденции, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Разнообразие типов квартир обеспечивает комфортное жилое пространство для каждого жителя. Отличительный дизайн каждой квартиры реализован без ущерба для практичности. Оснащенные современной сантехникой и мебелью, апартаменты являются идеальным выбором для семейной жизни. Раздвижные стеклянные двери и окна создают идеальный баланс между внутренним и внешним пространствами, сохраняя при этом высочайший уровень функциональности. В пределах 10 минут ходьбы находятся магазины VIVA Supermarket и Greens Minimart, аптеки LIFE Pharmacy и Supercare Pharmacy, школа JSS International School. Чуть дальше расположены торговый центр Circle Mall, рестораны Socialicious Restaurant и Cloud 10 Café. Особенность комплекса – экологичность Уникальный дизайн здания соответствует экологическим стандартам качества за счет создания тени, которая значительно сокращает количество энергии, требуемой для охлаждения жилых помещений. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект демонстрирует фирменный стиль Binghatti, в то же время сохраняя традиционные элементы ближневосточного искусства. Отдельные балконы переплетаются друг с другом, образуя единое сообщество. Интересный узор здания создает иллюзию, благодаря которой статичное окружение выглядит как динамичная картинка. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

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