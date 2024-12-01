На выбор представлены студии, апартаменты с 1-2 спальнями. Встроенные шкафы, просторные гостиные комнаты и балконы, открывающие панорамные виды на окружающие пространства, создают атмосферу домашнего уюта. Интерьеры, дополненные окнами от пола до потолка, делают комнаты яркими и воздушными. Разнообразие удобств на территории комплекса включает в себя современный тренажерный зал, облагороженные зоны для отдыха,бассейны для взрослых и детей, детская игровая площадка, а также круглосуточная охрана для безопасности жителей. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистрали Al Khail Road и Sheikh Mohammed bin Zayed Road, что позволит быстро добраться до любой точки города. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 27 минут. Знаковая архитектура Дубая Благодаря своему элегантному и утонченному внешнему виду Binghatti Lavender служит символом современного архитектурного великолепия JVC. Архитектурные решения башни идеально сочетают эстетику и функциональность. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

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