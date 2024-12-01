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Binghatti Lavender

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 11, 2 Street, 4/2
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 94 м² до 141 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 334 470 AED
от 1 334 470 AED
от 10 999 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
20%266894 AED
+
4%53379 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%667 235 AED
При передаче
30%400 341 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2024
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 334 470 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр2 км
Море9 км

Описание

Новый жилой комплекс в сердце популярного семейного района Jumeirah Village Circle (JVC) представляет символ комфорта и изысканности. Благодаря безупречной локации, жители смогут наслаждаться тишиной и спокойствием закрытого комьюнити, сохраняя доступ ко всем центральным локациям Дубая.

На выбор представлены студии, апартаменты с 1-2 спальнями. Встроенные шкафы, просторные гостиные комнаты и балконы, открывающие панорамные виды на окружающие пространства, создают атмосферу домашнего уюта. Интерьеры, дополненные окнами от пола до потолка, делают комнаты яркими и воздушными. Разнообразие удобств на территории комплекса включает в себя современный тренажерный зал, облагороженные зоны для отдыха,бассейны для взрослых и детей, детская игровая площадка, а также круглосуточная охрана для безопасности жителей. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистрали Al Khail Road и Sheikh Mohammed bin Zayed Road, что позволит быстро добраться до любой точки города. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 27 минут. Знаковая архитектура Дубая Благодаря своему элегантному и утонченному внешнему виду Binghatti Lavender служит символом современного архитектурного великолепия JVC. Архитектурные решения башни идеально сочетают эстетику и функциональность. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
94 - 141
1 334 470 - 1 555 457
10 999 - 14 129

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 11, 2 Street, 4/2