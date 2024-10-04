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ГлавнаяЖилые комплексыBinghatti Ivory

Binghatti Ivory

Al Waleed Garden 2, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 42 м² до 135 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 945 624 AEDот 18 095 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность27
Высота потолков3.6 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
42 – 43
945 624 – 1 062 499
22 339 – 24 175
1 спальня
69 – 85
1 381 249 – 1 689 374
19 746 – 19 766
2 спальни
117 – 135
2 231 249 – 2 454 374
18 095 – 19 067

Описание

Элегантный жилой комплекс в Al Jaddaf. Архитектурные элементы резиденции Binghatti Ivory напоминают о путешествиях и открытиях, а современный фасад, выполненный из долговечных материалов, является символом стильной жизни. В стенах апарт-комплекса воплощается атмосфера изящества и вечного стремления к совершенству. Ключевые особенности - Дизайнерская отделка апартаментов выполнена в светлых натуральных тонах. Встроенная техника, панорамные окна и балконы во всех жилых пространствах. - Для безопасности жителей каждый лот оборудован системой «Умный дом». - Резидентам доступны: тренажерный зал, поле для мини-гольфа, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона. Инфраструктура района Al Jaddaf - один из самых масштабных районов Дубая. Прекрасно развитая транспортная сеть позволяет легко перемещаться между разными локациями города. На территории комьюнити есть торговые и развлекательные центры, рестораны и кафе, парки. Также созданы объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, медицинские клиники. Преимущества расположения Проект расположен вблизи автомагистрали Al Khalil Road, что позволяет всего за 5 минут добраться до таких популярных достопримечательностей как Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, за 6 минут – до Museum of the Future и Dubai Frame. Путь до Meydan Racecourse и Ras Al Khor Wildlife Sanctuary займет 10 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 10 минутах.

Локация

На карте
Al Waleed Garden 2, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин170 м
Медицинский центр270 м
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Застройщик

Binghatti Holding LTD

Binghatti Holding LTD

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
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Новости о проекте

  1. Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая
    Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая04.10.2024
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