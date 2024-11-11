Каталог
Binghatti Cullinan

19, Al Zahrawi Street, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 34 м² до 128 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 223 281 $от 4 917 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
30%
Налог при оформлении договора
4%
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания85.4 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
34 – 49
223 281 – 245 064
4 997 – 6 481
1 спальня
62 – 81
381 211 – 449 285
5 515 – 6 062
2 спальни
84 – 128
544 588 – 632 266
4 917 – 6 435
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантный жилой комплекс в Al Jadaf. Фасад ЖК Binghatti Cullinan выполнен в виде выразительной геометрической сетки с сильным контрастом, создающей яркий визуальный ритм. Этот фирменный стиль формирует неповторимый, но очень узнаваемый, облик здания. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых пастельных тонах, встроенная техника, открытые планировки, панорамные окна, высокие потолки, частные балконы. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, теннисный корт, детская игровая площадка, прогулочные дорожки, лаунж-зоны, бассейн, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект расположен в одном из центральных районов с отличной транспортной доступностью — за 5 минут пешком можно дойти до автобусной остановки, за 15 минут можно добраться до станции метро Al Jadaf. Ближайшие крупные шоссе — Oud Metha Road и Sheikh Rashid Road. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera займет около 5 минут на транспорте, до Museum of the Future и Dubai Frame — около 10 минут. Путь до Dubai International Airport составит также 10 минут.

Локация

На карте
19, Al Zahrawi Street, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт150 м
Средняя школа650 м
Магазин450 м
Медицинский центр700 м
Метро1 км
Аэропорт5 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

