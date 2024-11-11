Описание

Элегантный жилой комплекс в Al Jadaf. Фасад ЖК Binghatti Cullinan выполнен в виде выразительной геометрической сетки с сильным контрастом, создающей яркий визуальный ритм. Этот фирменный стиль формирует неповторимый, но очень узнаваемый, облик здания. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых пастельных тонах, встроенная техника, открытые планировки, панорамные окна, высокие потолки, частные балконы. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, теннисный корт, детская игровая площадка, прогулочные дорожки, лаунж-зоны, бассейн, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект расположен в одном из центральных районов с отличной транспортной доступностью — за 5 минут пешком можно дойти до автобусной остановки, за 15 минут можно добраться до станции метро Al Jadaf. Ближайшие крупные шоссе — Oud Metha Road и Sheikh Rashid Road. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera займет около 5 минут на транспорте, до Museum of the Future и Dubai Frame — около 10 минут. Путь до Dubai International Airport составит также 10 минут.