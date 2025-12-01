Binghatti Amber

На территории комплекса доступны: бассейны для детей и взрослых, тренажерный зал, игровые площадки, места для отдыха, лаунж-зоны, ландшафтные сады. В пределах 10 минут ходьбы находятся магазины Smile On Supermarket и Bazaar Gourmet, салон красоты Noona Beauty Salon, кафе-кондитерская Salé Sucré Pâtisserie. Чуть дальше расположены аптека LIFE Pharmacy, школа JSS International School, ресторан Socialicious Restaurant, торговый центр Circle Mall JVC, дошкольное учреждение Green Roots Nursery Dubai. Развитая транспортная сеть Район JVC расположен на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволит быстро добраться до знаменитых локаций Дубая. В 20-25 минутах от комплекса находятся Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Функциональные пространства Роскошные интерьеры предлагают идеальный баланс прагматичного дизайна и современной формы. Оснащенные сантехникой и мебелью, апартаменты являются идеальным выбором для семейного отдыха. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

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