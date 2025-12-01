ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Binghatti Amber

Binghatti Amber

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Kaheel Boulevard, 99/3
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 122 м² до 158 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 400 000 AED
от 1 400 000 AED
от 11 252 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%280 000 AED
При оформлении договора
4%56000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%700 000 AED
При передаче
30%420 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
Этажность25
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 400 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Аптека

Транспортная доступность

Общественный транспорт210 м
Средняя школа900 м
Магазин650 м
Медицинский центр3 км

Описание

Вдохновленный автомобильной и авиационной промышленностью, современный проект разработан, чтобы обеспечить жителям комфорт, раздвигая границы норм. Живите в одном из наиболее развитых районов Jumeirah Village Circle, который отличается высокой инвестиционной привлекательностью. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Интерьер апартаментов реализован без ущерба для практичности. Планировки тщательно спланированы, чтобы создать максимально комфортное и элегантное пространство.

На территории комплекса доступны: бассейны для детей и взрослых, тренажерный зал, игровые площадки, места для отдыха, лаунж-зоны, ландшафтные сады. В пределах 10 минут ходьбы находятся магазины Smile On Supermarket и Bazaar Gourmet, салон красоты Noona Beauty Salon, кафе-кондитерская Salé Sucré Pâtisserie. Чуть дальше расположены аптека LIFE Pharmacy, школа JSS International School, ресторан Socialicious Restaurant, торговый центр Circle Mall JVC, дошкольное учреждение Green Roots Nursery Dubai. Развитая транспортная сеть Район JVC расположен на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволит быстро добраться до знаменитых локаций Дубая. В 20-25 минутах от комплекса находятся Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Функциональные пространства Роскошные интерьеры предлагают идеальный баланс прагматичного дизайна и современной формы. Оснащенные сантехникой и мебелью, апартаменты являются идеальным выбором для семейного отдыха. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
122 - 158
1 400 000 - 1 779 200
11 252 - 11 391

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Kaheel Boulevard, 99/3