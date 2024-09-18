Berkshire Park by Nshama

Описание

Коллекция изысканных апартаментов в Town Square. Элегантный внешний вид жилого комплекса Berkshire Park создает кирпичная кладка в теплых тонах. Современный дизайн интерьеров органично сочетает стиль и функциональность и воплощает атмосферу уюта и комфорта. Ключевые особенности - Лоты с чистовой отделкой в светлых нейтральных оттенках. Во всех жилых пространствах встроенная техника от немецких брендов и продуманные системы хранения. Благодаря просторным балконам и большим окнам гостиные и столовые всегда будут залиты естественным светом. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, зона барбекю. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Emirates Road, которое соединяется с основными автомагистралями эмирата. Дорога до Expo 2020 и Dubai Hills Mall займет 20 минут, до Burj Al Arab – 24 минуты, до Dubai Mall – 29 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах пути, Dubai International Airport – в 30 минутах.