Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыBerkshire Park by Nshama

Berkshire Park by Nshama

2B, Zahra Apartments, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Nshama
Площадь
от 61 м² до 172 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 935 888 AEDот 10 511 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
61 – 83
935 888 – 1 091 888
13 086 – 15 127
2 спальни
91 – 162
1 390 888 – 1 707 888
10 511 – 15 266
3 спальни
172
2 501 888 – 2 578 888
14 475 – 14 921
Брошюра проекта

Описание

Коллекция изысканных апартаментов в Town Square. Элегантный внешний вид жилого комплекса Berkshire Park создает кирпичная кладка в теплых тонах. Современный дизайн интерьеров органично сочетает стиль и функциональность и воплощает атмосферу уюта и комфорта. Ключевые особенности - Лоты с чистовой отделкой в светлых нейтральных оттенках. Во всех жилых пространствах встроенная техника от немецких брендов и продуманные системы хранения. Благодаря просторным балконам и большим окнам гостиные и столовые всегда будут залиты естественным светом. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, зона барбекю. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Emirates Road, которое соединяется с основными автомагистралями эмирата. Дорога до Expo 2020 и Dubai Hills Mall займет 20 минут, до Burj Al Arab – 24 минуты, до Dubai Mall – 29 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах пути, Dubai International Airport – в 30 минутах.

Локация

На карте
2B, Zahra Apartments, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Средняя школа1 км
Магазин800 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт39 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Новости о проекте

  1. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
Item 1 of 1
КаталогКарта