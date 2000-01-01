Описание

Элегантный жилой комплекс в MBR City. Продуманные планировки клубного дома Belgrove Residences, современный дизайн, ухоженный ландшафт создают атмосферу умиротворения и отдыха. Идеальное место для тех, кто ценит спокойствие и гармонию, не отказываясь от преимуществ мегаполиса. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами и балконами. В интерьере преобладают натуральные текстуры, геометричные формы и интуитивно понятные функциональные детали. - Резидентам будут доступны: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, зона барбекю, кинотеатр, парк для выгула собак. Инфраструктура района MBR City – динамично развивающийся район Дубая, в котором есть все, что необходимо для комфортной жизни: школы, детские сады, кафе, рестораны, торговые и развлекательные центры. В комьюнити создали большое количество парков, включая сад под открытым небом и поля для гольфа. Всего более 2,2 миллионов квадратных метров зеленой территории. Также поблизости находится заповедник Рас Аль Хор, где можно понаблюдать за грациозными фламинго. Преимущества расположения Проект имеет выезд на автомагистраль Ras Al Khor Road, по которой можно добраться до Burj Al Arab и Jumeirah Beach за 22 минуты, до Museum of the Future – за 15 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – за 10 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport займет 9 минут.