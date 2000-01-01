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Belgrove Residences

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 77 м² до 123 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 1 800 828 AEDот 22 294 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность32
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
77 – 123
1 800 828 – 2 776 828
22 294 – 24 346

Описание

Элегантный жилой комплекс в MBR City. Продуманные планировки клубного дома Belgrove Residences, современный дизайн, ухоженный ландшафт создают атмосферу умиротворения и отдыха. Идеальное место для тех, кто ценит спокойствие и гармонию, не отказываясь от преимуществ мегаполиса. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами и балконами. В интерьере преобладают натуральные текстуры, геометричные формы и интуитивно понятные функциональные детали. - Резидентам будут доступны: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, зона барбекю, кинотеатр, парк для выгула собак. Инфраструктура района MBR City – динамично развивающийся район Дубая, в котором есть все, что необходимо для комфортной жизни: школы, детские сады, кафе, рестораны, торговые и развлекательные центры. В комьюнити создали большое количество парков, включая сад под открытым небом и поля для гольфа. Всего более 2,2 миллионов квадратных метров зеленой территории. Также поблизости находится заповедник Рас Аль Хор, где можно понаблюдать за грациозными фламинго. Преимущества расположения Проект имеет выезд на автомагистраль Ras Al Khor Road, по которой можно добраться до Burj Al Arab и Jumeirah Beach за 22 минуты, до Museum of the Future – за 15 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – за 10 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport займет 9 минут.

Инфраструктура

На карте
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Средняя школа1 км
Магазин900 м
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
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