Описание

Роскошный оазис на берегу моря в Dubai Islands. Современная архитектура, открытые планировки и изысканные удобства Beach Walk Residence 3 создают ощущение уюта и комфорта. А великолепные виды на сверкающие воды Персидского залива помогут вам почувствовать расслабляющую атмосферу курортной жизни. Ключевые особенности - Проект предлагает полностью меблированные апартаменты с дизайнерской отделкой в нейтральных оттенках с золотыми акцентами, панорамными окнами, просторными балконами и встроенной техникой от немецкого бренда Miele. - Предусмотрены отдельная парковка для гостей резиденции и зарядная станция для электромобилей. - На территории комплекса расположены: фитнес зал, пространство для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, infinity-бассейн, zen-сад, терраса для барбекю, лаунж-зона. Инфраструктура района Dubai Islands — это один из самых активно развивающихся районов Дубая. В комьюнити гармонично сочетаются современные жилые дома, отели, курорты, зоны отдыха и профессиональные поля для гольфа мирового класса с видом на море. За 10-15 минут можно добраться до медицинских центров Al Baraha Government Service, Clinicare Naif, Al Fallah Medical Clinic и до школ Al Manar Tarbiya School, Tiny Tots Nursery, Toledo School. Преимущества расположения Благодаря выезду на мост Infinity Bridge, который соединяет острова с материком, путь до Waterfront Market составит 5 минут, до известных достопримечательностей Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Frame – 15 минут. Добраться до аэропорта Dubai International Airport можно за 10 минут.