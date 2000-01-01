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Beach Walk Residence 3

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 77 м² до 298 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 901 898 AEDот 19 246 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность16
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
77 – 115
1 901 898 – 2 634 201
22 764 – 24 477
2 спальни
121 – 143
2 713 508 – 2 999 000
20 966 – 22 357
3 спальни
298
5 749 831
19 246

Описание

Роскошный оазис на берегу моря в Dubai Islands. Современная архитектура, открытые планировки и изысканные удобства Beach Walk Residence 3 создают ощущение уюта и комфорта. А великолепные виды на сверкающие воды Персидского залива помогут вам почувствовать расслабляющую атмосферу курортной жизни. Ключевые особенности - Проект предлагает полностью меблированные апартаменты с дизайнерской отделкой в нейтральных оттенках с золотыми акцентами, панорамными окнами, просторными балконами и встроенной техникой от немецкого бренда Miele. - Предусмотрены отдельная парковка для гостей резиденции и зарядная станция для электромобилей. - На территории комплекса расположены: фитнес зал, пространство для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, infinity-бассейн, zen-сад, терраса для барбекю, лаунж-зона. Инфраструктура района Dubai Islands — это один из самых активно развивающихся районов Дубая. В комьюнити гармонично сочетаются современные жилые дома, отели, курорты, зоны отдыха и профессиональные поля для гольфа мирового класса с видом на море. За 10-15 минут можно добраться до медицинских центров Al Baraha Government Service, Clinicare Naif, Al Fallah Medical Clinic и до школ Al Manar Tarbiya School, Tiny Tots Nursery, Toledo School. Преимущества расположения Благодаря выезду на мост Infinity Bridge, который соединяет острова с материком, путь до Waterfront Market составит 5 минут, до известных достопримечательностей Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Frame – 15 минут. Добраться до аэропорта Dubai International Airport можно за 10 минут.

Инфраструктура

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Набережная
  • Лобби для гостей
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