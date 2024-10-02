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ГлавнаяЖилые комплексыBeach Walk Grand by Imtiaz

Beach Walk Grand by Imtiaz

123, Nakhlat Deira Street, Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 78 м² до 137 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 2 142 966 AEDот 24 896 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность16
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
78 – 89
2 142 966 – 2 280 506
25 421 – 27 140
2 спальни
137
3 412 743
24 896
Брошюра проекта

Описание

Премиальный жилой комплекс на Dubai Islands. Почувствуйте гармонию природы и роскоши в каждой детали клубного дома Beach Walk Grand. Элегантные интерьеры, мягкое освещение и успокаивающие цвета создают атмосферу комфорта и расслабления. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой в светлых тонах с темно-синими акцентами, встроенной техникой от немецких брендов и системой «Умный дом». - Для гостей комплекса предусмотрены дополнительные парковочные места. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская площадка, лаунж-зона, игровая комната, терраса для барбекю, infinity-бассейн, дзен-сад. Преимущества расположения Проект имеет выезд на мост Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью Дубая. Дорога до Al Mamzar Beach займет 8 минут, до La Mer Beach – 15 минут, до Downtown Dubai и Dubai Mall – 24 минуты. Аэропорт Dubai International Airport находится в 12 минутах пути.

Локация

На карте
123, Nakhlat Deira Street, Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Набережная

Новости о проекте

  1. Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов
    Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов02.10.2024
  2. Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов
    Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов01.10.2024
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