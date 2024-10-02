Beach Walk Grand by Imtiaz

Описание

Премиальный жилой комплекс на Dubai Islands. Почувствуйте гармонию природы и роскоши в каждой детали клубного дома Beach Walk Grand. Элегантные интерьеры, мягкое освещение и успокаивающие цвета создают атмосферу комфорта и расслабления. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой в светлых тонах с темно-синими акцентами, встроенной техникой от немецких брендов и системой «Умный дом». - Для гостей комплекса предусмотрены дополнительные парковочные места. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская площадка, лаунж-зона, игровая комната, терраса для барбекю, infinity-бассейн, дзен-сад. Преимущества расположения Проект имеет выезд на мост Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью Дубая. Дорога до Al Mamzar Beach займет 8 минут, до La Mer Beach – 15 минут, до Downtown Dubai и Dubai Mall – 24 минуты. Аэропорт Dubai International Airport находится в 12 минутах пути.