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Azizi Pearl

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, Al Furjan Villas, 1 Street, 1222
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 98 м² до 159 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена1 359 750 AED
от 1 359 750 AED
от 9 303 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%135 975 AED
При оформлении договора
4%54390 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%271 950 AED
При передаче
70%951 825 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2023
Старт продаж2 кв. 2017
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 359 750 AED
Стадии строительстваСуществующий

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа1 км
Магазин3 км
Медицинский центр2 км
Море9 км

Описание

Уникальный проект для ценителей современной роскоши и комфорта в новом жилом районе Al Furjan. Откройте для себя курортный образ жизни в Дубае, а также наслаждайтесь сервисом международного уровня. Жилой комплекс рассчитан на 260 студий, апартаментов с 1-3 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами и панорамными окнами в пол. В отделке используются европейские материалы и аксессуары, оборудованы кухни и ванные комнаты.

Для удобства жителей и их гостей на территории расположены ландшафтный сад, бассейны для детей и взрослых, места для отдыха, тренажерный зал, детская площадка, зона барбекю, паркинг. В 5-10 минутах на автомобиле находятся школа The Arbor School, детский сад Chubby Cheeks Nursery Furjan, салон красоты Benefit Cosmetic BrowBar Lounge, супермаркеты Al Adil Supermarket и Carrefour Market, больница NMC Royal Hospital, торговый центр Battuta Mall. Развитая транспортная сеть Стратегическое расположение комплекса около пересечения улиц Yalayis Street/Jebel Ali – Al Hibab Rd и Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd позволяет быстро доехать до любой точки города. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 25 минут. Живите в окружении природы В 10 минутах от комплекса расположены парки The Gardens, Jebel Ali Village и Community Park – Jumeirah Park. Чуть дальше находится знаменитый сад цветов и бабочек Dubai Butterfly Garden с 70 видами растений. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
158 - 159
1 477 500 - 1 479 750
9 303 - 9 325
3 спальни
98 - 98
1 359 750 - 1 364 250
13 767 - 13 827

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, Al Furjan Villas, 1 Street, 1222