Azizi Pearl

Для удобства жителей и их гостей на территории расположены ландшафтный сад, бассейны для детей и взрослых, места для отдыха, тренажерный зал, детская площадка, зона барбекю, паркинг. В 5-10 минутах на автомобиле находятся школа The Arbor School, детский сад Chubby Cheeks Nursery Furjan, салон красоты Benefit Cosmetic BrowBar Lounge, супермаркеты Al Adil Supermarket и Carrefour Market, больница NMC Royal Hospital, торговый центр Battuta Mall. Развитая транспортная сеть Стратегическое расположение комплекса около пересечения улиц Yalayis Street/Jebel Ali – Al Hibab Rd и Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd позволяет быстро доехать до любой точки города. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 25 минут. Живите в окружении природы В 10 минутах от комплекса расположены парки The Gardens, Jebel Ali Village и Community Park – Jumeirah Park. Чуть дальше находится знаменитый сад цветов и бабочек Dubai Butterfly Garden с 70 видами растений. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

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