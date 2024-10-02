Описание

Расположенный в престижном районе Al Jaddaf, проект AZIZI LEILY предлагает жителям не просто апартаменты, а изысканный образ жизни с панорамными видами на залив Dubai Creek. Комфортная атмосфера, продуманная инфраструктура и близость к культурным центрам создают баланс между динамичной энергией города и приватностью. Ключевые особенности – Просторные апартаменты с премиальными планировками, балконами и высококачественной отделкой. – Для гармоничного отдыха создана собственная рекреационная зона с бассейном, отдельными фитнес-залами и детскими площадками для игр. – На территории обустроены разнообразные ритейл-пространства, включая кофейни и рестораны. Преимущества расположения Район Al Jaddaf известен своей исключительной транспортной доступностью. В непосредственной близости от него находятся магистрали Sheikh Zayed Road (E11), Al Khail Road (E44) и Oud Metha Road (D79), что обеспечивает быстрое сообщение с любой частью эмирата. Дорога до Business Bay и Dubai Festival City займет около 5 минут. До Downtown Dubai и Burj Khalifa можно доехать за 10 минут. Dubai International Airport (DXB) находится в 15 минутах езды.