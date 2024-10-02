Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыAZIZI LEILY

AZIZI LEILY

507, Phase 6B Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 30 м² до 294 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 225 435 $от 4 724 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
30 – 37
225 435 – 252 661
6 783 – 7 352
1 спальня
59 – 82
381 986 – 408 668
4 978 – 6 431
2 спальни
78 – 127
491 709 – 600 887
4 724 – 6 247
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Расположенный в престижном районе Al Jaddaf, проект AZIZI LEILY предлагает жителям не просто апартаменты, а изысканный образ жизни с панорамными видами на залив Dubai Creek. Комфортная атмосфера, продуманная инфраструктура и близость к культурным центрам создают баланс между динамичной энергией города и приватностью. Ключевые особенности – Просторные апартаменты с премиальными планировками, балконами и высококачественной отделкой. – Для гармоничного отдыха создана собственная рекреационная зона с бассейном, отдельными фитнес-залами и детскими площадками для игр. – На территории обустроены разнообразные ритейл-пространства, включая кофейни и рестораны. Преимущества расположения Район Al Jaddaf известен своей исключительной транспортной доступностью. В непосредственной близости от него находятся магистрали Sheikh Zayed Road (E11), Al Khail Road (E44) и Oud Metha Road (D79), что обеспечивает быстрое сообщение с любой частью эмирата. Дорога до Business Bay и Dubai Festival City займет около 5 минут. До Downtown Dubai и Burj Khalifa можно доехать за 10 минут. Dubai International Airport (DXB) находится в 15 минутах езды.

Локация

На карте
507, Phase 6B Street, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа8 км
Магазин350 м
Медицинский центр5 км
Метро1 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Новости о проекте

  1. Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
    Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций02.10.2024
Item 1 of 1
Каталог