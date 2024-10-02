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Azizi Emerald Retail

Novotel Bur Dubai, Umm Hurair 2, Umm Hurair, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 93 м² до 180 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 5 280 000 AEDот 56 302 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Площадь участка7896 м²
Количество корпусов1
Этажность20
Типы лотовКоммерция
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
93 – 180
5 280 000 – 12 121 000
56 302 – 67 045

Описание

Бизнес-центр премиум-класса в районе Dubai Healthcare City. За элегантными фасадами Azizi Emerald расположены инновационные офисные помещения с современными интерьерами. Пространства спроектированы таким образом, что их можно адаптировать к любым, даже самым уникальным, потребностям владельца. Безопасность собственникам и арендаторам гарантируют постоянный пункт охраны на территории центра. Чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, комплекс использует экологически чистую систему охлаждения. Преимущества расположения Выгодное расположение делового комплекса обуславливается близостью к крупной автомагистрали Sheikh Rashid Road и к станции метро Dubai Healthcare City Metro Station. За 10 минут можно доехать до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. В радиусе 3-5 минут находятся медицинские клиники и медицинский университет Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences.

Локация

На карте
Novotel Bur Dubai, Umm Hurair 2, Umm Hurair, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
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