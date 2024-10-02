Azizi Emerald Retail

Описание

Бизнес-центр премиум-класса в районе Dubai Healthcare City. За элегантными фасадами Azizi Emerald расположены инновационные офисные помещения с современными интерьерами. Пространства спроектированы таким образом, что их можно адаптировать к любым, даже самым уникальным, потребностям владельца. Безопасность собственникам и арендаторам гарантируют постоянный пункт охраны на территории центра. Чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, комплекс использует экологически чистую систему охлаждения. Преимущества расположения Выгодное расположение делового комплекса обуславливается близостью к крупной автомагистрали Sheikh Rashid Road и к станции метро Dubai Healthcare City Metro Station. За 10 минут можно доехать до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. В радиусе 3-5 минут находятся медицинские клиники и медицинский университет Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences.