ОАЭ
Azizi David

Azizi David

506, Phase 6B Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 30 м² до 322 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 204 220 $от 5 584 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
При сдаче объекта
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
30
204 220
6 738
1 спальня
60
343 635
5 687
2 спальни
78
437 304
5 584
Брошюра проекта

Описание

Коллекция стильных резиденций в Al Jaddaf. В жилом комплексе Azizi David культура и современный комфорт сливаются воедино, а жизнь наполняется ритмом мегаполиса. Интерьеры апартаментов — это гармония света и пространства, где мраморные кухни и просторные гостиные создают атмосферу уюта как для камерных ужинов, так и для вечеров с друзьями. Ключевые особенности - Чистовая отделка выполнена в светлых пастельных тонах. Во всех апартаментах большие окна и просторные балконы. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, кинотеатр, сад, многоцелевой зал для работы и отдыха. Преимущества расположения Проект выгодно расположен вблизи крупных шоссе. Выезд на Al Khail Road займет 3 минуты, на Sheikh Zayed Road – 5 минут. В 3 минутах пути находится станция метро Creek Metro Station. За 9 минут можно добраться до тематического парка Dubai Parks & Resorts, за 12 минут – до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Dubai International Airport составит 7 минут.

Локация

На карте
506, Phase 6B Street, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин200 м
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт7 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

