Описание

Коллекция стильных резиденций в Al Jaddaf. В жилом комплексе Azizi David культура и современный комфорт сливаются воедино, а жизнь наполняется ритмом мегаполиса. Интерьеры апартаментов — это гармония света и пространства, где мраморные кухни и просторные гостиные создают атмосферу уюта как для камерных ужинов, так и для вечеров с друзьями. Ключевые особенности - Чистовая отделка выполнена в светлых пастельных тонах. Во всех апартаментах большие окна и просторные балконы. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, кинотеатр, сад, многоцелевой зал для работы и отдыха. Преимущества расположения Проект выгодно расположен вблизи крупных шоссе. Выезд на Al Khail Road займет 3 минуты, на Sheikh Zayed Road – 5 минут. В 3 минутах пути находится станция метро Creek Metro Station. За 9 минут можно добраться до тематического парка Dubai Parks & Resorts, за 12 минут – до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Dubai International Airport составит 7 минут.