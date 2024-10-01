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Azizi Amber

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, 1st Street, 115/14
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 73 м² до 187 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 110 000 AED
от 1 110 000 AED
от 10 477 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%111 000 AED
При оформлении договора
4%44400 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%333 000 AED
При передаче
60%666 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2024
Старт продаж2 кв. 2023
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 110 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Средняя школа2 км
Магазин3 км
Медицинский центр2 км
Море9 км

Описание

Современный комплекс апартаментов в самом сердце района Al Furjan, вблизи главных достопримечательностей эмирата. Найдите свой баланс между оживленным городом и спокойной безмятежностью. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты отличаются изысканным стилем и оснащены необходимым для комфорта и роскоши. В отделке использовали стекло, древесину и мрамор. Установлена бытовая техника, мебель и встроенные шкафы. Из окон открывается живописный вид на городской пейзаж.

Для удобства жителей и их гостей на территории расположены игровая зона, бассейны, тренажерный зал, площадка для занятий йогой, SPA-центр, зона барбекю, спортивные площадки и места для отдыха. В 5-10 минутах на автомобиле находятся детский сад Chubby Cheeks Nursery Furjan, школа The Arbor School, спортивный комплекс DG TUSKERS CRICKET ARENA, супермаркеты Spinneys и Carrefour Market, больница NMC Royal Hospital. В 20 минутах на автомобиле расположены районы Dubai Marina и Palm Jumeirah. Знаковая архитектура Дубая Здание спроектировано в стиле модерна. Пастельная цветовая гамма. Фасад украшен крупными окнами и просторными балконами со стеклянными ограждениями. Функциональные пространства Планировками предусмотрены прихожая, спальня, гостиная, кухня открытого типа, ванная и балкон. В апартаментах с 3 спальнями предусмотрена гардеробная комната. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
73 - 103
1 110 000 - 1 175 250
11 353 - 15 010
2 спальни
90 - 120
1 261 500 - 1 482 750
11 814 - 15 346
3 спальни
117 - 187
1 684 500 - 2 109 750
10 477 - 14 801

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, 1st Street, 115/14