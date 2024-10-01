Azizi Amber

Для удобства жителей и их гостей на территории расположены игровая зона, бассейны, тренажерный зал, площадка для занятий йогой, SPA-центр, зона барбекю, спортивные площадки и места для отдыха. В 5-10 минутах на автомобиле находятся детский сад Chubby Cheeks Nursery Furjan, школа The Arbor School, спортивный комплекс DG TUSKERS CRICKET ARENA, супермаркеты Spinneys и Carrefour Market, больница NMC Royal Hospital. В 20 минутах на автомобиле расположены районы Dubai Marina и Palm Jumeirah. Знаковая архитектура Дубая Здание спроектировано в стиле модерна. Пастельная цветовая гамма. Фасад украшен крупными окнами и просторными балконами со стеклянными ограждениями. Функциональные пространства Планировками предусмотрены прихожая, спальня, гостиная, кухня открытого типа, ванная и балкон. В апартаментах с 3 спальнями предусмотрена гардеробная комната. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

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