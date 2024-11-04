Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыAvida Residences by Iquna

Avida Residences by Iquna

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
The Devmark Group
Площадь
от 75 м² до 241 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 487 340 $от 5 637 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
10%
После сдачи объекта
30%
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Высота потолков2.9 м
Количество корпусов1
Этажность8
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
75
487 340 – 571 740
6 436 – 7 551
2 спальни
128
726 926 – 816 771
5 637 – 6 334
3 спальни
157
1 018 241 – 1 089 028
6 447 – 6 895
Брошюра проекта

Описание

Avida Residences на островах Dubai Islands фокусируется на поддержании здоровья резидентов и комфортной повседневности. Современная архитектура с природными мотивами и продуманный интерьер создают спокойное, уютное пространство для жизни. В пределах архипелага протянулись десятки километров пляжей, а также здесь построено множество отелей, курортов, марин и два гольф-поля. Ключевые особенности – Светлая чистовая отделка, панорамное остекление и большие пространства. – Крыша здания оснащена бассейном, солнечной террасой с шезлонгами, приватными кабанами и душевыми. – Для здорового образа жизни и регулярных тренировок на отдельном этаже имеются крытый и открытый спортзалы, студия осознанного движения, комнаты для восстановления, барокамера, инфракрасная сауна и холодная купель. Преимущества расположения Транспортная доступность является одним из ключевых преимуществ преимуществ проекта. В пределах 3-10 минут езды находятся: Dubai Islands Beach и Waterfront Market. До Downtown Dubai, Dubai Mall, City Walk и DIFC дорога займет около 14-16 минут. Поездка до Jumeirah Beach составит примерно 20 минут. До Dubai International Airport можно доехать за 10 мин.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море1 км
Средняя школа5 км
Магазин600 м
Медицинский центр6 км
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

The Devmark Group

The Devmark Group

Лидирующая экосистема недвижимости в ОАЭ. Компания предоставляет экспертизу в сфере консалтинга, инвестиций, маркетинга и PropTech решений с 2018 года. Цель — оптимизация стратегий продаж и увеличение прибыльности.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?
    Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?04.11.2024
Item 1 of 1
Каталог