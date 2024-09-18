Augusta by Nshama

Описание

Сияющая звезда городской панорамы. Augusta — жилой комплекс с изящным дизайном, расположенный вдоль знаменитой центральной аллеи Town Square. Проект станет идеальным выбором для семей и молодых профессионалов, ценящих гармоничное сочетание комфорта мегаполиса и близость к зелёным паркам и скверам. Ключевые особенности — Светлые и просторные апартаменты представлены в различных планировках: от уютных однокомнатных до просторных трёхкомнатных резиденций и дуплексов с панорамными окнами и великолепными видами на бульвар. Интерьеры выполнены в элегантных светлых тонах с преобладанием кремовых и белоснежных оттенков, дополненных акцентами из натурального дерева. — Продуманные дизайны включают гостиные, спальни с изысканным фарфоровым напольным покрытием и встроенными шкафами, а также полностью оборудованные кухни с немецкой бытовой техникой и функциональными системами хранения. — Премиальная инфраструктура для отдыха и развлечений: бассейн, современный спортивный зал, детские игровые площадки, зона барбекю и станция груминга для домашних любимцев. Преимущества расположения Проект находится в стремительно развивающемся районе Town Square. На территории сообщества располагаются километры зеленых насаждений с беговыми и велосипедными дорожками, городская площадь, разнообразные спортивные объекты, включая теннисные корты и футбольное поле, многочисленные рестораны и магазины. До Dubai Hills Mall можно добраться за 20 минут, до Dubai Mall — за 29 минут, а до Burj Al Arab — за 24 минуты. Дорога до Palm Jumeirah займёт около 30 минут, до Dubai Marina — 35 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 32 минутах пути.