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ГлавнаяЖилые комплексыAugusta by Nshama

Augusta by Nshama

Jenna 1, Town Square, Town Square, Dubai Land, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Nshama
Площадь
от 52 м² до 125 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 980 888 AEDот 14 042 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
52 – 78
980 888 – 1 110 888
14 152 – 18 813
2 спальни
80 – 117
1 380 888 – 1 644 888
14 042 – 17 128
3 спальни
125
2 031 888 – 2 100 888
16 242 – 16 794
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Сияющая звезда городской панорамы. Augusta — жилой комплекс с изящным дизайном, расположенный вдоль знаменитой центральной аллеи Town Square. Проект станет идеальным выбором для семей и молодых профессионалов, ценящих гармоничное сочетание комфорта мегаполиса и близость к зелёным паркам и скверам. Ключевые особенности — Светлые и просторные апартаменты представлены в различных планировках: от уютных однокомнатных до просторных трёхкомнатных резиденций и дуплексов с панорамными окнами и великолепными видами на бульвар. Интерьеры выполнены в элегантных светлых тонах с преобладанием кремовых и белоснежных оттенков, дополненных акцентами из натурального дерева. — Продуманные дизайны включают гостиные, спальни с изысканным фарфоровым напольным покрытием и встроенными шкафами, а также полностью оборудованные кухни с немецкой бытовой техникой и функциональными системами хранения. — Премиальная инфраструктура для отдыха и развлечений: бассейн, современный спортивный зал, детские игровые площадки, зона барбекю и станция груминга для домашних любимцев. Преимущества расположения Проект находится в стремительно развивающемся районе Town Square. На территории сообщества располагаются километры зеленых насаждений с беговыми и велосипедными дорожками, городская площадь, разнообразные спортивные объекты, включая теннисные корты и футбольное поле, многочисленные рестораны и магазины. До Dubai Hills Mall можно добраться за 20 минут, до Dubai Mall — за 29 минут, а до Burj Al Arab — за 24 минуты. Дорога до Palm Jumeirah займёт около 30 минут, до Dubai Marina — 35 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 32 минутах пути.

Локация

На карте
Jenna 1, Town Square, Town Square, Dubai Land, United Arab Emirates

Район Таун Сквер

Дубай
Town Square — спокойный район Дубая, расположенный в отдалении от шума мегаполиса. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Комьюнити подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам.
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Транспортная доступность

Магазин300 м
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю

Застройщик

Nshama

Nshama

Надежный застройщик, основанный в 2014 году опытным специалистом Фредом Дьюри. Компания быстро завоевала репутацию ответственного партнера, реализуя амбициозные проекты в Дубае. Town Square Dubai – флагманский проект, отражающий концепцию создания уютных жилых комплексов.
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Новости о проекте

  1. Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае?
    Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае? 04.03.2025
  2. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
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