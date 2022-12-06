Art Bay by Ellington

Описание

Жилой комплекс на берегу Dubai Creek предлагает концепцию сочетания современного дизайна и комфорта. Проект отличается дизайнерскими архитектурными решениями, просторными планировками апартаментов с балконами и высококачественной отделкой. Cреднеэтажная застройка создает атмосферу уединения и спокойствия в локации с легким доступом ко всем главным районам Дубая. Art Bay станет символом изысканного образа жизни с широким спектром удобств. Ключевые особенности – Проект сочетает в себе все необходимые современные удобства: фитнес и йога залы, спортивные и детские площадки, бассейн, игровая комната, коворкинг, лобби с библиотекой. – Двухуровневый паркинг для автомобилей и велосипедов, а также зарядные станции для электромобилей в каждом корпусе. – Высококачественное оформление интерьеров и экстерьеров, вдохновленное современным искусством. – Расположение на берегу канала с красивой набережной обеспечивает живописные виды и приятное пространство для прогулок. Инфраструктура района Район Al Jaddaf Dubai изобилует разнообразной инфраструктурой, что делает его комфортным местом для жизни. Здесь будут представлены многочисленные магазины, рестораны и культурные пространства. Особенное внимание уделено созданию зеленых и открытых локаций, предлагая жителям места для отдыха с семьей и встреч с друзьями. Транспортная доступность Расположение на берегу канала позволяет использовать не только наземный, но и водный транспорт. Отдельно стоит отметить станцию метро Al Jadaf, которая находится в 10 минутах ходьбы. Выезд на магистраль Sheikh Rashid Rd позволит быстро добраться до любого района города. Дорога до Dubai International Airport займет 10 минут. Burj Khalifa, Dubai Mall и заповедник Ras Al Khor находятся в 10-15 минутах от комплекса.