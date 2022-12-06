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Art Bay by Ellington

5/2, Al Khail Road, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 15
Визуализация
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 121 м² до 228 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена2 191 828 AED
от 2 191 828 AED
от 16 080 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%438 366 AED
При оформлении договора
4%87673 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 095 914 AED
При передаче
30%657 548 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2026
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стоимостьот 2 191 828 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Парковка
  • Лифт в паркинг
Лифты
  • Количество лифтов: 1,2
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса
  • Библиотека

Транспортная доступность

Аэропорт5 км

Описание

Жилой комплекс на берегу Dubai Creek предлагает концепцию сочетания современного дизайна и комфорта. Проект отличается дизайнерскими архитектурными решениями, просторными планировками апартаментов с балконами и высококачественной отделкой. Cреднеэтажная застройка создает атмосферу уединения и спокойствия в локации с легким доступом ко всем главным районам Дубая. Art Bay станет символом изысканного образа жизни с широким спектром удобств. Ключевые особенности – Проект сочетает в себе все необходимые современные удобства: фитнес и йога залы, спортивные и детские площадки, бассейн, игровая комната, коворкинг, лобби с библиотекой. – Двухуровневый паркинг для автомобилей и велосипедов, а также зарядные станции для электромобилей в каждом корпусе. – Высококачественное оформление интерьеров и экстерьеров, вдохновленное современным искусством. – Расположение на берегу канала с красивой набережной обеспечивает живописные виды и приятное пространство для прогулок. Инфраструктура района Район Al Jaddaf Dubai изобилует разнообразной инфраструктурой, что делает его комфортным местом для жизни. Здесь будут представлены многочисленные магазины, рестораны и культурные пространства. Особенное внимание уделено созданию зеленых и открытых локаций, предлагая жителям места для отдыха с семьей и встреч с друзьями. Транспортная доступность Расположение на берегу канала позволяет использовать не только наземный, но и водный транспорт. Отдельно стоит отметить станцию метро Al Jadaf, которая находится в 10 минутах ходьбы. Выезд на магистраль Sheikh Rashid Rd позволит быстро добраться до любого района города. Дорога до Dubai International Airport займет 10 минут. Burj Khalifa, Dubai Mall и заповедник Ras Al Khor находятся в 10-15 минутах от комплекса.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
121 - 225
2 191 828 - 3 624 828
16 080 - 17 979
3 спальни
173 - 228
3 537 828 - 4 025 828
17 619 - 20 397

Инфраструктура

5/2, Al Khail Road, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Art Bay by Ellington