Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыArka Enclave by Manodev

Arka Enclave by Manodev

1/56, Nakhlat Deira Street, Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Manodev Real Estate
Площадь
от 75 м² до 200 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 476 514 $от 5 676 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При сдаче объекта
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков2.9 м
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
75
476 514
6 271
2 спальни
111
631 722
5 676
3 спальни
200
1 225 323
6 109
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканное жилое здание на побережье Персидского залива на Dubai Islands. В жилом комплексе Arka Enclave роскошь островной жизни превращается в повседневность. Здесь вы почувствуете атмосферу курортного отдыха, оставаясь рядом с городскими удобствами и важными локациями. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой натуральными материалами, встроенной техникой Siemens, гардеробными, системой «Умный дом», панорамными окнами, балконами. - Разработанный в коллаборации с мировым брендом гостеприимства Atmosphere Living, резидентам доступен консьерж-сервис: клининг, химчистка, организация трансферов, сервисное обслуживание автомобилей, частный шеф-повар, бронирование билетов и др. - Премиальная инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, пространство для йоги, беговая дорожка, корт для падел-тенниса, симулятор гольфа, детская игровая площадка, infinity-бассейн, кинотеатр, терраса для барбекю, лаунж-зоны на крыше и др. Преимущества расположения Проект расположен в 3 минутах пути от моста Infinity Bridge, по которому за 4 минуты можно добраться до станции метро Gold Souk и рынка Waterfront Market, за 8 минут — до крупной трассы Sheikh Zayed Road. Дорога до района Dubai International Financial Center займет 12 минут, до Downtown Dubai – 15 минут. Путь до Dubai International Airport составит 8 минут.

Локация

На карте
1/56, Nakhlat Deira Street, Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море1 км
Магазин1 км
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Каталог