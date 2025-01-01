Arka Enclave by Manodev

Описание

Изысканное жилое здание на побережье Персидского залива на Dubai Islands. В жилом комплексе Arka Enclave роскошь островной жизни превращается в повседневность. Здесь вы почувствуете атмосферу курортного отдыха, оставаясь рядом с городскими удобствами и важными локациями. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой натуральными материалами, встроенной техникой Siemens, гардеробными, системой «Умный дом», панорамными окнами, балконами. - Разработанный в коллаборации с мировым брендом гостеприимства Atmosphere Living, резидентам доступен консьерж-сервис: клининг, химчистка, организация трансферов, сервисное обслуживание автомобилей, частный шеф-повар, бронирование билетов и др. - Премиальная инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, пространство для йоги, беговая дорожка, корт для падел-тенниса, симулятор гольфа, детская игровая площадка, infinity-бассейн, кинотеатр, терраса для барбекю, лаунж-зоны на крыше и др. Преимущества расположения Проект расположен в 3 минутах пути от моста Infinity Bridge, по которому за 4 минуты можно добраться до станции метро Gold Souk и рынка Waterfront Market, за 8 минут — до крупной трассы Sheikh Zayed Road. Дорога до района Dubai International Financial Center займет 12 минут, до Downtown Dubai – 15 минут. Путь до Dubai International Airport составит 8 минут.