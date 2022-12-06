В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Во всех лотах предусмотрены ванная комната, прачечная, балкон и кладовая. Часть апартаментов с собственным рабочим пространством и комнатой для персонала. Для студий и апартаментов с 1-2 спальнями предусмотрено одно парковочное место, а для лотов с 3 спальнями — два. На территории большой выбор первоклассных удобств: бассейны для детей и взрослых, SPA-центр, площадка для пикника, игровые корты, паровая баня и сауна, детские площадки, студия йоги и медитации, зона для отдыха с шезлонгами, конференц-залы, открытый кинотеатр, рестораны, велосипедная и беговая дорожки, фитнес-центр. За 5-10 минут можно доехать до супермаркетов LuLu Express Fresh Market, Nesto Market Al Arjan и VIVA Supermarket, школ Safa Community School и Nord Anglia International School Dubai, медицинских центров Mediclinic Parkview Hospital и Neuro Spinal Hospital. Дорога до Sports City, Motor City и Jumeirah Village Circle займет не более 15 минут. Развитая транспортная сеть Стратегическое расположение обеспечивает беспрепятственный доступ к главным локациям Дубая. Благодаря улицам Al Khail Road, Mohammed Bin Zayed Road, Hessa Street, and Umm Suqeim Road можно за 28 минут доехать до аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Вблизи достопримечательностей Знаменитый Dubai Miracle Garden расположен в 5 минутах от комплекса. В течение 20 минут можно доехать до районов Dubai Marina, Palm Jumeirah, Downtown Dubai, Business Bay, а также рукотворного острова Bluewaters Island. Качественная отделка Каждый лот в Arbor View тщательно продуман для достижения идеального баланса между функциональностью и эстетикой. На кухне встроенный дизайнерский кухонный остров с кофейной станцией. В спальной помещения с естественным освещением и шкафами-купе с зеркалами и комодами. В ванной комнате тропический душ. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

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