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Arbor View

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 3, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, 2/9
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 2
Визуализация
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 86 м² до 164 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 477 828 AED
от 1 477 828 AED
от 15 479 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%295 566 AED
При оформлении договора
4%59113 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%738 914 AED
После передачи
30%443 348 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2026
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 477 828 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 8
  • Грузовой лифт
Для детей
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Массажный центр
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Средняя школа400 м
Магазин400 м
Медицинский центр2 км

Описание

Эксклюзивный проект в быстрорастущем районе Arjan, который относится к крупному сообществу Dubailand. Живите в окружении живописных парков и наслаждайтесь захватывающими видами на достопримечательности города. Это настоящий оазис, который позволит вам восстановить связь с тишиной природного мира.

В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Во всех лотах предусмотрены ванная комната, прачечная, балкон и кладовая. Часть апартаментов с собственным рабочим пространством и комнатой для персонала. Для студий и апартаментов с 1-2 спальнями предусмотрено одно парковочное место, а для лотов с 3 спальнями — два. На территории большой выбор первоклассных удобств: бассейны для детей и взрослых, SPA-центр, площадка для пикника, игровые корты, паровая баня и сауна, детские площадки, студия йоги и медитации, зона для отдыха с шезлонгами, конференц-залы, открытый кинотеатр, рестораны, велосипедная и беговая дорожки, фитнес-центр. За 5-10 минут можно доехать до супермаркетов LuLu Express Fresh Market, Nesto Market Al Arjan и VIVA Supermarket, школ Safa Community School и Nord Anglia International School Dubai, медицинских центров Mediclinic Parkview Hospital и Neuro Spinal Hospital. Дорога до Sports City, Motor City и Jumeirah Village Circle займет не более 15 минут. Развитая транспортная сеть Стратегическое расположение обеспечивает беспрепятственный доступ к главным локациям Дубая. Благодаря улицам Al Khail Road, Mohammed Bin Zayed Road, Hessa Street, and Umm Suqeim Road можно за 28 минут доехать до аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Вблизи достопримечательностей Знаменитый Dubai Miracle Garden расположен в 5 минутах от комплекса. В течение 20 минут можно доехать до районов Dubai Marina, Palm Jumeirah, Downtown Dubai, Business Bay, а также рукотворного острова Bluewaters Island. Качественная отделка Каждый лот в Arbor View тщательно продуман для достижения идеального баланса между функциональностью и эстетикой. На кухне встроенный дизайнерский кухонный остров с кофейной станцией. В спальной помещения с естественным освещением и шкафами-купе с зеркалами и комодами. В ванной комнате тропический душ. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
86 - 88
1 477 828 - 1 517 828
17 066 - 17 248
2 спальни
117 - 133
1 946 828 - 2 219 828
15 479 - 16 759
3 спальни
155 - 164
2 509 828 - 2 681 828
16 043 - 16 405

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 3, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, 2/9