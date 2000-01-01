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Главная - Жилые комплексы - Aqua Flora by Vincitore

Aqua Flora by Vincitore

Orchid Residence, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Застройщик
Vincitore Real Estate Development LLC
Площадь
от 37 м² до 204 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 735 000 AEDот 14 717 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%73 500 AED
При оформлении договора
4%29 400 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%367 500 AED
При передаче
4%29 400 AED
После передачи
36%264 600 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
37 - 67
735 000 - 1 251 000
18 625 - 19 828
2 спальни
97
1 692 000
17 280
3 спальни
204
3 008 000
14 717

Описание

Погрузитесь в атмосферу викторианской элегантности в сердце Dubai Science Park. Этот жилой комплекс воплощает изысканность и комфорт, предлагая жителям уникальную возможность наслаждаться жизнью среди величественной архитектуры и живописных садов. Ключевые особенности – Большое внимание уделяется деталям: величественный главный вход, лобби украшено эксклюзивной люстрой. Фасады здания выполнены с использованием высококачественных материалов. – Предлагаются студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Планировки продуманы до мелочей: все лоты оборудованы современными кухнями и просторными ванными комнатами. – Внутренняя инфраструктура поражает своим разнообразием: infinity-бассейн, широкие променады, spa-центр, фитнес-центр, игровые площадки. – Круглосуточный консьерж-сервис и охрана делают проживание комфортным и безопасным. Также жильцы могут заказать доставку продуктов, уборку или помощь в организации мероприятий. Инфраструктура района Все необходимые для комфортной жизни объекты находятся в непосредственной близости: супермаркеты Carrefour Market, Union Coop Al Barsha South, медицинские центры Genesis Healthcare Centre, Mediclinic Parkview Hospital, студия пилатеса и йоги Mycore studio, рестораны Maisan15 Cafe, Khaana Badosh Restaurant. До школы Brighton College Dubai, Bloom World Academy, Repton School Al Barsha, Safa Community School можно добраться за 5-7 минут. Преимущества расположения Проект находится вблизи основных трасс города Umm Suqeim street, Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что позволяет доехать до главных объектов мегаполиса с максимальным комфортом. Вдохновляющие Butterfly Garden и Miracle Garden находятся в 5 минутах на автомобиле. Дорога до научного центра Dubai Science Park составит 6 минут, Burj Khalifa Jumeirah Beach – 20 минут, Palm Jumeirah – 25 минут. Доехать до International airport Dubai можно за 25 минут, до International airport Al Maktoum – за 26 минут.

Инфраструктура

На карте
Orchid Residence, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин350 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Настольный теннис
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Ресторан / Кафе