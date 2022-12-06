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Aqua Dimore

Bella Rose, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикVincitore Real Estate Development LLC
Площадьот 41 м² до 43 м²
Количество спален1
Стартовая цена745 000 AED
от 745 000 AED
от 17 138 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%149 000 AED
При оформлении договора
4%29800 AED
До даты ввода в эксплуатацию
70%521 500 AED
При передаче
10%74 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 745 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Бассейн
  • Джакузи
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр700 м

Описание

Жилой комплекс в оживленном районе Dubai Science Park переосмысливает суть современной жизни. Погрузитесь в уникальное путешествие по эмпирической жизни и ощутите гармонию с природой.

В проекте представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями и виллы с 2-3 спальнями. Некоторые лоты — с просторным балконом, частным бассейном и садом — идеальное возможность насладиться отдыхом и панорамным видом на окружающее пространство. Sky виллы открывают потрясающий вид на город — истинное свидетельство того, что вы принимаете все удовольствия жизни. На территории комплекса находятся первый в Дубае бассейн, соединяющий открытые и закрытые пространства, лаунж-зоны, джакузи, тропический бассейн, водопад, ландшафтные сады, площадки для медитаций, палуба с телескопом, бары и рестораны, коворкинг, зоны для нетворкинга. В пределах 10 минут на автомобиле расположены медицинские центры Neuro Spinal Hospital и Genesis Healthcare Centre, школы Zayed Educational Complex, Safa Community School и Highgate International School, супермаркеты VIVA и Arjan, аптека Life Pharmacy, рестораны My Govindas Restaurant, McGettigan's Dubai Science Park и Kitchen 25. Развитая транспортная сеть Стратегическое расположение вдоль улицы Umm Suqeim Road позволяет быстро доехать до любой точки города. В непосредственной близости находятся автотрассы Sheikh Mohammed bin Zayed Road и Al Khail Road, которые соединяют жилой комплекс с известными деловыми районами. До Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 25 минут. Качественная отделка Дизайн-проект вдохновлен викторианской эпохой. Грамотно спроектированная кухня сочетает функциональность со стилем и индивидуальными штрихами. Это настоящий рай для восстановления вашего физического и внутреннего благополучия. Надежный застройщик Vincitore Real Estate Development LLC – девелопер, который с 2013 года строит роскошные жилые комплексы в итальянском, римском, европейском стиле на территории ОАЭ. Компания удостоена следующих наград: International Finance Awards 2017, Luxury Lifestyle Awards 2017-2022, Meed Awards 2018, International Business Excellence Awards 2018, Gulf Real Estate Awards 2018.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
41 - 43
745 000 - 767 000
17 138 - 18 378

Инфраструктура

Bella Rose, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates