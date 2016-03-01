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Anantara Residences (Secondary Sale)

Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
  1. Внешний вид
Item 1 of 7
Внешний вид
ЗастройщикSeven Tides International
Площадьот 62 м² до 266 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 800 000 AED
от 1 800 000 AED
от 22 970 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2016
ВодоснабжениеЕсть
Спутниковое ТВЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 800 000 AED
Стадии строительстваСуществующий

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Спорт
  • Теннисный корт
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Магазин4 км
Медицинский центр14 км
Море50 м

Описание

ВНИМАНИЕ! ОБЪЕКТ ДОСТУПЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОДАЖИ Эксклюзивный проект на территории отельного комплекса Anantara Dubai The Palm Resort & SPA. Откройте для себя курортный образ жизни с сервисом 5-звездочного отеля. Наслаждайтесь пешими прогулками, загорайте на пляже или купайтесь в спокойных водах Персидского залива, — все это теперь в пешей доступности от дома.

В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Резиденции спроектированы с учетом элегантности и комфорта. Планировками предусмотрены: гостиная и кухня открытой планировки, прихожая, гардеробные, ванные комнаты, просторная терраса и балкон. Установлена система «Умный дом». Одной из выдающихся особенностей является захватывающий вид: из окон и с балкона открывается панорама на знаменитый остров Palm Jumeirah, лазурное море и пышную зелень. Жителям комплекса доступны: рестораны, лаунж-бар с террасой, спортивный зал, бассейны, теннисные корты, водные виды спорта, детская площадка, клуб для подростков, SPA-центр, салоны красоты для мужчин и женщин. Резиденты также смогут пользоваться сервисом 5-звездочного отеля, включая: обслуживание и уборка номеров, услуги няни, консьержа и водителя. Особенность комплекса — услуги по управлению Доступна услуга полного управления недвижимостью, позволяющая обеспечить возврат инвестиций путем сдачи апартаментов в аренду в периоды, когда они не используются владельцами. Круглосуточная сервис-служба берет на себя все вопросы по аренде, гарантируя безопасность и комфорт. Качественная отделка На выбор представлены полностью готовые резиденции с отделкой в 3 вариантах: Standard (фирменная отделка от застройщика), Upgraded (капитальный ремонт) и Refurbished (косметический ремонт). Качественная мебель, телевизоры в гостиной и спальне, увеличенная площадь террасы, необходимая бытовая техника — выбирайте лот, который подойдет именно вам. Надежный застройщик Seven Tides — компания, которая с 2004 года активно развивается в сфере жилой, коммерческой и курортной недвижимости. Первый застройщик в ОАЭ, который начал возводить жилые комплексы в сотрудничестве с премиальными брендами NH Hotels и Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
62 - 63
1 800 000 - 1 850 000
28 961 - 29 113
1 спальня
107 - 107
3 350 000 - 3 350 000
31 193 - 31 193
2 спальни
141 - 170
3 250 000 - 5 800 000
22 970 - 33 985
3 спальни
164 - 266
5 250 000 - 11 400 000
31 909 - 42 786

Инфраструктура

Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Anantara Residences (Secondary Sale)