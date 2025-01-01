Altiera Heights by Ellington

Описание

Гармония водной стихии и современной архитектуры. Altiera Heights — новый жилой проект в живописном районе Jumeirah Islands, где минимализм сочетается с уютом островной жизни среди озер и каналов. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в мягкой нейтральной палитре с преобладанием кремовых, песочных и карамельных оттенков. Натуральные текстуры — фактурная ткань, ореховое дерево, стекло и камень — создают атмосферу спокойствия и изысканности. Дизайн апартаментов дополняют панорамные окна с видом на город и теплое акцентное освещение. — Эксклюзивная инфраструктура: infinity-бассейн, японские бани онсэн, spa-центр с парными и сауной, фитнес-студия, студии йоги с открытой террасой для занятий, сад, лаунж с баром, кинозал и караоке-комната, подкаст-студия, детский клуб с игровыми площадками, салон красоты и барбершоп. — Технологии, интегрированные в повседневную жизнь: станции зарядки электромобилей, велопарковка с ремонтной мастерской, автомойка, гостевая парковка, лифты с прямым доступом к резиденциям. Преимущества расположения Комплекс расположен в престижном комьюнити Jumeirah Islands между развязками 5 и 6 автомагистрали Sheikh Zayed Road. Путь до Uptown Dubai займет 2 минуты, до Jumeirah Islands Clubhouse — 5 минут, до гольф-полей Montgomerie — 6 минут. Дорога до Dubai Marina Yacht Club и Emirates Golf Club составит 8 минут, до колеса обозрения Ain Dubai — 9 минут, до Mall of the Emirates — 13 минут. Добраться до Palm Jumeirah можно за 14 минут, до отеля Burj Al Arab — за 17 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall — за 21 минуту. Al Maktoum International Airport находится в 27 минутах на транспорте.