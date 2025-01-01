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ГлавнаяЖилые комплексыAltiera Heights by Ellington

Altiera Heights by Ellington

1, Jumeirah Heights, Jumeirah Islands, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 76 м² до 565 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 2 100 000 AEDот 27 566 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность41
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
76 – 83
2 100 000 – 2 292 073
27 566
2 спальни
114 – 139
3 250 000 – 3 943 614
28 281
3 спальни
152 – 181
4 308 812 – 5 123 282
28 281
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Гармония водной стихии и современной архитектуры. Altiera Heights — новый жилой проект в живописном районе Jumeirah Islands, где минимализм сочетается с уютом островной жизни среди озер и каналов. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в мягкой нейтральной палитре с преобладанием кремовых, песочных и карамельных оттенков. Натуральные текстуры — фактурная ткань, ореховое дерево, стекло и камень — создают атмосферу спокойствия и изысканности. Дизайн апартаментов дополняют панорамные окна с видом на город и теплое акцентное освещение. — Эксклюзивная инфраструктура: infinity-бассейн, японские бани онсэн, spa-центр с парными и сауной, фитнес-студия, студии йоги с открытой террасой для занятий, сад, лаунж с баром, кинозал и караоке-комната, подкаст-студия, детский клуб с игровыми площадками, салон красоты и барбершоп. — Технологии, интегрированные в повседневную жизнь: станции зарядки электромобилей, велопарковка с ремонтной мастерской, автомойка, гостевая парковка, лифты с прямым доступом к резиденциям. Преимущества расположения Комплекс расположен в престижном комьюнити Jumeirah Islands между развязками 5 и 6 автомагистрали Sheikh Zayed Road. Путь до Uptown Dubai займет 2 минуты, до Jumeirah Islands Clubhouse — 5 минут, до гольф-полей Montgomerie — 6 минут. Дорога до Dubai Marina Yacht Club и Emirates Golf Club составит 8 минут, до колеса обозрения Ain Dubai — 9 минут, до Mall of the Emirates — 13 минут. Добраться до Palm Jumeirah можно за 14 минут, до отеля Burj Al Arab — за 17 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall — за 21 минуту. Al Maktoum International Airport находится в 27 минутах на транспорте.

Локация

На карте
1, Jumeirah Heights, Jumeirah Islands, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Море2 км
Средняя школа450 м
Магазин2 км
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей

Застройщик

Ellington Group

Ellington Group

Крупный девелопер с 2014 года предлагает качественную жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».
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