Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыAl Wasl Gate by Pantheon

Al Wasl Gate by Pantheon

Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Pantheon Properties
Площадь
от 32 м² до 72 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 142 927 $от 3 720 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
После сдачи объекта
35%
Период рассрочки после сдачи объекта
36 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
32
142 927
4 396
1 спальня
60
224 615
3 720
2 спальни
72
269 544
3 744

Описание

Брендированный жилой комплекс в динамичном районе. Al Wasl Gate — коллекция полностью меблированных апартаментов, которая создана для ценителей продуманной архитектуры и современного дизайна. Проект расположен в зеленом сообществе с развитой инфраструктурой и высоким инвестиционным потенциалом. Ключевые особенности — Резиденции оснащены всем необходимым для комфортной жизни. Панорамные окна, широкие террасы и премиальная отделка формируют уютные и светлые пространства. В лотах интегрирована система «Умный дом». — Инфраструктура мирового уровня: семейные бассейны, джакузи, тренажерный зал, кроссфит, кинотеатр, детская игровая площадка, падел-корт, зона для барбекю и студия йоги. Преимущества расположения Башня расположена в комьюнити Al Wasl Gate в Jebel Ali с прямым выездом на автомагистраль Sheikh Zayed Road. Станция метро Energy находится в 3 минутах, торговый центр Ibn Battuta — в 8 минутах. Добраться до Palm Jabel Ali, Dubai Marina и Palm Jumeirah можно за 10-15 минут, до Burj Khalifa, Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall, Dubai International Financial Centre, Motiongate Dubai и Action Park Dubai — за 20-25 минут. Путь до международного аэропорта Al Maktoum International Airport займет 20 минут.

Локация

На карте
Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Средняя школа2 км
Магазин550 м
Медицинский центр1 км
Метро900 м
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха

Застройщик

Pantheon Properties

Pantheon Properties

Надежный застройщик, сдающий объекты раньше срока. Компания стремится преобразовывать районы, создавая роскошные, но доступные резиденции. Синоним инновационного развития в ОАЭ.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае?
    Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае? 04.03.2025
Item 1 of 1
Каталог