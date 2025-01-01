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Al Waha Residences by Expo City

131, Ghaf Avenue, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Expo City
Площадь
от 60 м² до 147 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 700 000 AEDот 26 910 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.25 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
60
1 700 000
28 239
2 спальни
104
2 900 000
27 722
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Премиальный комплекс зданий в центре уникального городского комьюнити Expo City. В жилом комплексе Al Waha Residences гармонично сочетаются шум и скорость деловой части района с безмятежностью внутренних дворов и тишиной узких улочек. Эстетичный дизайн, тщательно продуманные планировки и уютные интерьеры создают атмосферу спокойствия и комфорта. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых тонах и встроенными системами хранения. В спальнях представлено деревянное напольное покрытие, а в ванных комнатах стены отделаны мозаичной плиткой. Благодаря панорамным окнам и высоким потолкам в доме всегда будет много света. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал, беговые дорожки, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, бассейн, лаунж-зоны, парк, кафе, магазины и др. Преимущества расположения Вблизи проекта пролегает дорога Boulevard 2020, по которой можно выехать на одно из самых крупных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. В 8 минутах от комплекса находится станция метро Expo 2022. Дорога до международной ярмарки Global Village займет 21 минуту, до пляжа JBR Beach – 25 минут, до тематического парка IMG Worlds of Adventure – 26 минут. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
131, Ghaf Avenue, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин400 м
Аэропорт21 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Спортивная площадка
  • Ресторан / Кафе
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