Al Waha Residences by Expo City

Описание

Премиальный комплекс зданий в центре уникального городского комьюнити Expo City. В жилом комплексе Al Waha Residences гармонично сочетаются шум и скорость деловой части района с безмятежностью внутренних дворов и тишиной узких улочек. Эстетичный дизайн, тщательно продуманные планировки и уютные интерьеры создают атмосферу спокойствия и комфорта. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых тонах и встроенными системами хранения. В спальнях представлено деревянное напольное покрытие, а в ванных комнатах стены отделаны мозаичной плиткой. Благодаря панорамным окнам и высоким потолкам в доме всегда будет много света. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал, беговые дорожки, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, бассейн, лаунж-зоны, парк, кафе, магазины и др. Преимущества расположения Вблизи проекта пролегает дорога Boulevard 2020, по которой можно выехать на одно из самых крупных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. В 8 минутах от комплекса находится станция метро Expo 2022. Дорога до международной ярмарки Global Village займет 21 минуту, до пляжа JBR Beach – 25 минут, до тематического парка IMG Worlds of Adventure – 26 минут. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 20 минут.