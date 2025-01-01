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Al Waha Residences 2 by Expo City

64, Sunrise Avenue, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Expo City
Площадь
от 68 м² до 231 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 888 000 AEDот 27 455 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков6 м
Количество корпусов1
Этажность4
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
68 – 107
1 888 000 – 2 999 000
27 463 – 27 805
2 спальни
108 – 231
2 974 000 – 6 405 000
27 455 – 27 722
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурный шедевр в сердце города будущего. Al Waha Residences 2 — уникальный жилой проект в престижном квартале Expo City Dubai, где классическая концепция малоэтажного клубного дома гармонично вписана в динамичное окружение 21 века. Ключевые особенности — Элегантные апартаменты и двухуровневые лофты представлены с высокими потолками до 6 метров, панорамными окнами и премиальной отделкой. Угловые резиденции открывают впечатляющие виды на 270 градусов, создавая ощущение простора и свободы. — Роскошная инфраструктура включает: бассейн, тренажерный зал, площадки для йоги, детские игровые участки, беговые дорожки и ландшафтные дворики. — Бутик-здания создают атмосферу уединения и комфорта, предоставляя при этом доступ к ресторанам и магазинам. Тенистые аллеи, водные инсталляции и благоустроенные общественные территории приглашают жителей к неспешным прогулкам, тёплому общению и отдыху на свежем воздухе. — Expo City Dubai разрабатывался как экологичный и энергосберегающий город: в проекте используются солнечные панели, системы экономии воды и современные инженерные решения, способствующие снижению воздействия на окружающую среду. Преимущества расположения Проект расположен в самом центре Expo City Dubai с непосредственным доступом к знаковым достопримечательностям. В радиусе 5 минут расположены Al Wasl Plaza, Dubai Exhibition Center, Connect Convention Center и Expo Forest. Жители имеют прямой выезд на четыре главные автомагистрали: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road и Al Khail Road. Путь до Dubai Marina и Palm Jumeirah займет 15 минут, до Downtown Dubai и Burj Khalifa можно добраться за 30 минут. Поездка до Trump International Golf Club продлится 20 минут. Дорога до международного аэропорта Al Maktoum International займет 20 минут.

Локация

На карте
64, Sunrise Avenue, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин10 м
Метро1 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Expo City

Expo City

Уважаемый застройщик, который зарекомендовал себя как один из наиболее инновационных и надежных на рынке Дубая. Профиль компании охватывает создание уникальных жилых и коммерческих объектов, основанных на современных принципах дизайна и устойчивого развития.
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