Al Waha Residences 2 by Expo City

Описание

Архитектурный шедевр в сердце города будущего. Al Waha Residences 2 — уникальный жилой проект в престижном квартале Expo City Dubai, где классическая концепция малоэтажного клубного дома гармонично вписана в динамичное окружение 21 века. Ключевые особенности — Элегантные апартаменты и двухуровневые лофты представлены с высокими потолками до 6 метров, панорамными окнами и премиальной отделкой. Угловые резиденции открывают впечатляющие виды на 270 градусов, создавая ощущение простора и свободы. — Роскошная инфраструктура включает: бассейн, тренажерный зал, площадки для йоги, детские игровые участки, беговые дорожки и ландшафтные дворики. — Бутик-здания создают атмосферу уединения и комфорта, предоставляя при этом доступ к ресторанам и магазинам. Тенистые аллеи, водные инсталляции и благоустроенные общественные территории приглашают жителей к неспешным прогулкам, тёплому общению и отдыху на свежем воздухе. — Expo City Dubai разрабатывался как экологичный и энергосберегающий город: в проекте используются солнечные панели, системы экономии воды и современные инженерные решения, способствующие снижению воздействия на окружающую среду. Преимущества расположения Проект расположен в самом центре Expo City Dubai с непосредственным доступом к знаковым достопримечательностям. В радиусе 5 минут расположены Al Wasl Plaza, Dubai Exhibition Center, Connect Convention Center и Expo Forest. Жители имеют прямой выезд на четыре главные автомагистрали: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road и Al Khail Road. Путь до Dubai Marina и Palm Jumeirah займет 15 минут, до Downtown Dubai и Burj Khalifa можно добраться за 30 минут. Поездка до Trump International Golf Club продлится 20 минут. Дорога до международного аэропорта Al Maktoum International займет 20 минут.