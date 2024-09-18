Описание

Гармония урбанизма и природной элегантности. Address Zabeel — четыре величественные башни, возвышающиеся в сердце Дубая. Проект сочетает современный дизайн с панорамными видами на Бурдж-Халифу, Dubai Creek и Global Park. Ключевые особенности — Интерьеры в стиле модерн-дзен: светлая палитра, окна от пола до потолка, отделка мрамором светлых оттенков и натуральным деревом. — Инфраструктура премиум-класса: бассейны, тренажерный зал с инновационным оборудованием, детский игровой клуб, площадка для йоги и зоны для барбекю. — Эксклюзивные услуги для резидентов от Address Hotels+Resorts: доступ к закрытым мероприятиям в DIFC, консьерж-сервис и организация приватных гастрономических вечеров. Преимущества локации Комплекс находится в районе Zabeel с удобным выездом на Sheikh Zayed Road. Путь до Downtown Dubai занимает 7 минут, до Dubai Mall — 12 минут. Через Financial Centre Road можно за 5 минут добраться до Dubai International Financial Centre. Международный аэропорт Dubai International Airport расположен в 17 минутах пути.