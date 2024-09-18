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Address Zabeel

22, 6/1st Street, Zaabeel 1, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 70 м² до 170 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 2 340 000 AEDот 30 344 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
80%
При передаче
10%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов4
Этажность58, 54, 50, 52
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания(232.85, 214.35, 198.85, 205.35) м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест2000

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
70
2 340 000
32 976
2 спальни
106
3 400 000
31 916
3 спальни
170
5 180 000
30 344
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Гармония урбанизма и природной элегантности. Address Zabeel — четыре величественные башни, возвышающиеся в сердце Дубая. Проект сочетает современный дизайн с панорамными видами на Бурдж-Халифу, Dubai Creek и Global Park. Ключевые особенности — Интерьеры в стиле модерн-дзен: светлая палитра, окна от пола до потолка, отделка мрамором светлых оттенков и натуральным деревом. — Инфраструктура премиум-класса: бассейны, тренажерный зал с инновационным оборудованием, детский игровой клуб, площадка для йоги и зоны для барбекю. — Эксклюзивные услуги для резидентов от Address Hotels+Resorts: доступ к закрытым мероприятиям в DIFC, консьерж-сервис и организация приватных гастрономических вечеров. Преимущества локации Комплекс находится в районе Zabeel с удобным выездом на Sheikh Zayed Road. Путь до Downtown Dubai занимает 7 минут, до Dubai Mall — 12 минут. Через Financial Centre Road можно за 5 минут добраться до Dubai International Financial Centre. Международный аэропорт Dubai International Airport расположен в 17 минутах пути.

Локация

На карте
22, 6/1st Street, Zaabeel 1, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа3 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Метро2 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
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Новости о проекте

  1. Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними
    Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними31.10.2024
  2. Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов
    Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов26.09.2024
  3. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
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