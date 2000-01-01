Address Residences Al Marjan Island
Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
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ЗастройщикEmaar Properties PJSC
Площадьот 108 м² до 160 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена
от 3 510 000 AEDот 32 320 AED/м²
График платежей *
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
При бронировании
10%351 000 AED
При оформлении договора
4%140 400 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%2 808 000 AED
При передаче
10%351 000 AED
О проекте
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
В продаже
План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
108
3 510 000
32 320
3 спальни
160
5 530 000
34 427
Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Инфраструктура
Транспортная доступность
Море100 м
Средняя школа500 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт39 км
Преимущества проекта
Для детей
- Детская площадка
Бассейн и SPA
- Spa-центр
- Бассейн
Спорт
- Спортивная площадка
- Тренажерный зал
- Площадка для сквоша
- Теннисный корт
- Волейбольный корт
Территория
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
Дополнительно
- Набережная