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Address Residences Al Marjan Island

Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Emaar Properties PJSC
Площадь
от 108 м² до 160 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 3 510 000 AEDот 32 320 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%351 000 AED
При оформлении договора
4%140 400 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%2 808 000 AED
При передаче
10%351 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
108
3 510 000
32 320
3 спальни
160
5 530 000
34 427

Инфраструктура

На карте
Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Средняя школа500 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт39 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Площадка для сквоша
  • Теннисный корт
  • Волейбольный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная