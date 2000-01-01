Address Residences Al Marjan Island

График платежей *

При бронировании 10% 351 000 AED При оформлении договора 4% 140 400 AED До даты ввода в эксплуатацию 80% 2 808 000 AED При передаче 10% 351 000 AED

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.