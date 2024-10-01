Описание

Элегантная геометрия форм жилого комплекса очаровывает и вдохновляет. 11-этажный Aark Residences в центре Dubailand предлагает спокойствие и уют в непосредственной близости от главных развлечений Дубая. Проект расположен в окружении парков, отелей, ресторанов и достопримечательностей, чтобы подарить незабываемый опыт и стать настоящим домом для самых взыскательных жителей. Ключевые особенности — Дизайн от британского дизайнерского бюро Shalini Misraот бренда Shplint Mishra пронизан минимализмом и изящными решениями. Внешние и внутренние пространства выполнены в кремовых, древесных и лесных оттенках. Дополняют интерьер белый мрамор, подсветка и матовые черные элементы. Лоты полностью меблированы и укомплектованы встроенной кухней. — Общественные пространства для времяпрепровождения: лобби для гостей, фитнес-зал, детская игровая площадка, оздоровительный клуб и infinity-бассейн. — Высокий уровень безопасности: благополучие посетителей и резидентов будут обеспечивать круглосуточный мониторинг от специалистов и современная система видеонаблюдения на территории всего комплекса. Инфраструктура района Dubailand – «город внутри города», автономное сообщество в freehold-зоне, которое идеально подходит молодым людям и семьям с детьми. Развитая инфраструктура представлена в 5-15 минутах от клубного дома: школы German School и Gems Winchester School Dubai, госпиталь Fakeeh University Hospital, торговые центры Dubai Outlet Mall, Silicon Central Mall, зеленые прогулочные зоны North Park и Nad Al Sheba 4 Park. Преимущества расположения Проект имеет выезды на магистрали Al Ain-Dubai Rd, Emirates Rd, Sheikh Zayed Min Hamdan Al Nahyan Street. Благодаря такому расположению за 15-30 минут можно добраться до ключевых районов и главных достопримечательностей города: Dubai Marina, Emirates Hills, The Palm Jumeirah, Business Bay, Burj Khalifa, IMG Worlds of Adventure, Dubai Miracle garden и др. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport займет 40 минут.