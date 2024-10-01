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Главная - Жилые комплексы - Aark Residences

Aark Residences

Solitaire cascade, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Застройщик
Aark Developers
Площадь
от 81 м² до 113 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 936 368 AEDот 11 517 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%93 637 AED
При оформлении договора
4%37 455 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%468 184 AED
При передаче
10%93 637 AED
После передачи
30%280 910 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2024
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
Высота потолков3.6 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
81 - 82
936 368 - 993 587
11 517 - 12 077
2 спальни
109 - 113
1 259 090 - 1 389 072
11 517 - 12 187

Описание

Элегантная геометрия форм жилого комплекса очаровывает и вдохновляет. 11-этажный Aark Residences в центре Dubailand предлагает спокойствие и уют в непосредственной близости от главных развлечений Дубая. Проект расположен в окружении парков, отелей, ресторанов и достопримечательностей, чтобы подарить незабываемый опыт и стать настоящим домом для самых взыскательных жителей. Ключевые особенности — Дизайн от британского дизайнерского бюро Shalini Misraот бренда Shplint Mishra пронизан минимализмом и изящными решениями. Внешние и внутренние пространства выполнены в кремовых, древесных и лесных оттенках. Дополняют интерьер белый мрамор, подсветка и матовые черные элементы. Лоты полностью меблированы и укомплектованы встроенной кухней. — Общественные пространства для времяпрепровождения: лобби для гостей, фитнес-зал, детская игровая площадка, оздоровительный клуб и infinity-бассейн. — Высокий уровень безопасности: благополучие посетителей и резидентов будут обеспечивать круглосуточный мониторинг от специалистов и современная система видеонаблюдения на территории всего комплекса. Инфраструктура района Dubailand – «город внутри города», автономное сообщество в freehold-зоне, которое идеально подходит молодым людям и семьям с детьми. Развитая инфраструктура представлена в 5-15 минутах от клубного дома: школы German School и Gems Winchester School Dubai, госпиталь Fakeeh University Hospital, торговые центры Dubai Outlet Mall, Silicon Central Mall, зеленые прогулочные зоны North Park и Nad Al Sheba 4 Park. Преимущества расположения Проект имеет выезды на магистрали Al Ain-Dubai Rd, Emirates Rd, Sheikh Zayed Min Hamdan Al Nahyan Street. Благодаря такому расположению за 15-30 минут можно добраться до ключевых районов и главных достопримечательностей города: Dubai Marina, Emirates Hills, The Palm Jumeirah, Business Bay, Burj Khalifa, IMG Worlds of Adventure, Dubai Miracle garden и др. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport займет 40 минут.

Инфраструктура

На карте
Solitaire cascade, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа4 км
Магазин5 км
Медицинский центр7 км
Аэропорт41 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей