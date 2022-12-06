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330 Riverside Crescent

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 65 м² до 95 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 572 564 AED
от 1 572 564 AED
от 22 604 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%314 513 AED
При оформлении договора
4%62903 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%1 258 051 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2027
Старт продаж2 кв. 2023
Этажность57
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 572 564 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
Дополнительно
  • Терраса
  • Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа4 км
Магазин4 км
Медицинский центр7 км

Описание

Жилой небоскреб в современном комьюнити Sobha Hartland II, вблизи главных достопримечательностей Дубая. Откройте для себя образ жизни на берегу моря, полный красоты и спокойствия. В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-2 спальнями. Все лоты располагают просторным балконом, встроенными шкафами и кладовой комнатой. Некоторые апартаменты сдаются с собственными рабочими кабинетами. Из окон открываются панорамные виды на живописный район, центральную лагуну и Meydan Racecourse.

Жителям доступен роскошный образ жизни: площадки для йоги, тренажерный зал, библиотека, джакузи, комната искусств, несколько садов, художественный театр, смотровая площадка, многофункциональный зал, infinity-бассейн, терраса с зонами отдыха, игровая комната и детский бассейн. За 5-10 минут можно доехать до кафе Pedal - Cycling & Coffee, школы Hartland International School Dubai и North London Collegiate School, супермаркет Spinneys HQ-Meydan, поле для гольфа Meydan Academy and Driving Range и The Track, Meydan Golf. Вблизи достопримечательностей Благодаря удачному расположению из комплекса открыт доступ к главным достопримечательностям Дубая. За 15-20 минут можно доехать до Burj Khalifa, делового центра Business Bay и прибрежного района Dubai Marina. Живите в окружении природы В окружении находятся ухоженные парки Polo Residence Park, Nad Al Sheba Park и Al Quoz Pond Park. За 3 минуты можно доехать до заповедника Ras Al Khor – уникального природного объекта, на территории которого обитают розовые фламинго. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
65 - 84
1 572 564 - 2 004 610
22 604 - 25 080
2 спальни
95 - 95
2 304 653 - 2 304 653
24 219 - 24 219

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra

330 Riverside Crescent