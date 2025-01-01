Каталог
31 Above by Beyond

31 Above by Beyond

W03, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 203 м² до 419 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 2 314 499 $от 11 381 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    10%
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиБез отделки
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовОфис
Кол-во машиномест678

Продажа

Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
203 – 419
2 314 499 – 4 773 882
11 381
Описание

Уникальное офисное здание с каскадной архитектурой в Dubai Maritime City. Бизнес-центр 31 Above задает стандарты деловой среды, в которой создаются идеи и растет бизнес. Это новый центр притяжения успеха, где каждый метр работает на ваш профессиональный рост. Ключевые особенности - Энергоэффективный дизайн рабочих пространств с оптимизацией освещения и вентиляции. - Использование натурального камня и металла в отделке. - Круглосуточное видеонаблюдение и охрана территории, 678 парковочных мест, 16 скоростных лифтов. - Инфраструктура комплекса: тренажерный зал, студия йоги и пилатеса, пространство для йоги на открытом воздухе, переговорные, кафе, бизнес-лаунж и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с хорошей транспортной доступностью. Дорога до порта Mina Rashid займет 5 минут, до района Jumeirah Beach Coast – 10 минут, до рынка The Gold Souk – 15 минут. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 15 минутах пути, район DIFC – в 20 минутах. Чтобы добраться до Dubai International Airport, потребуется 20 минут.

На карте
W03, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Транспортная доступность

Магазин1 км
Аэропорт14 км

Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
