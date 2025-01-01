Описание

Архитектура тишины и света на побережье Dubai Islands. 241 Waterside сочетает утонченный дизайн от мастеров SL Architects и Known с премиальной инфраструктурой для комфортной жизни у воды. Проект создан для тех, кто ценит качество исполнения, продуманный стиль и спокойную роскошь. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в природной цветовой гамме: песочно-бежевые, карамельно-коричневые и темно-оливковые оттенки создают атмосферу спокойствия. Отделка представлена натуральными материалами: мрамором, латунью, деревом и стеклом. Кухни оснащены техникой брендов Miele и Smeg, сантехника от GESSI. Во всех резиденциях установлена система «Умный дом» ORVIBO с интеллектуальными дверными замками. — Резидентам доступны: infinity-бассейн, джакузи, студия йоги, фитнес-центр Technogym, сауна и беговая дорожка, терраса, сад с променадом, зона для барбекю, детская игровая площадка и парк для домашних животных. — На территории клубного дома ведется круглосуточная охрана с видеонаблюдением и работают спасатели на воде. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в развивающемся прибрежном районе Dubai Islands, в шаговой доступности: курорты, гольф-поля, марины, клубы и культурные кластеры. Путь до Waterfront Market, Beach Souk Al Marfa и Deira View Point займет 5-10 минут. Дорога до J1 Beach, DIFC, Al Shindagha Museum, Dubai Museum и Dubai Old City, а также до Burj Khalifa, Dubai Mall, Downtown Dubai, Dubai Opera, Palm Jumeirah и Business Bay продлится 20-30 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах на транспорте.