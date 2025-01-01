Каталог
Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Regent Developments
Площадь
от 81 м² до 147 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 511 843 $от 5 906 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
25%
При сдаче объекта
55%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
81
511 843
6 261
2 спальни
88
560 849
6 335
3 спальни
147
868 500
5 906
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектура тишины и света на побережье Dubai Islands. 241 Waterside сочетает утонченный дизайн от мастеров SL Architects и Known с премиальной инфраструктурой для комфортной жизни у воды. Проект создан для тех, кто ценит качество исполнения, продуманный стиль и спокойную роскошь. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в природной цветовой гамме: песочно-бежевые, карамельно-коричневые и темно-оливковые оттенки создают атмосферу спокойствия. Отделка представлена натуральными материалами: мрамором, латунью, деревом и стеклом. Кухни оснащены техникой брендов Miele и Smeg, сантехника от GESSI. Во всех резиденциях установлена система «Умный дом» ORVIBO с интеллектуальными дверными замками. — Резидентам доступны: infinity-бассейн, джакузи, студия йоги, фитнес-центр Technogym, сауна и беговая дорожка, терраса, сад с променадом, зона для барбекю, детская игровая площадка и парк для домашних животных. — На территории клубного дома ведется круглосуточная охрана с видеонаблюдением и работают спасатели на воде. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен в развивающемся прибрежном районе Dubai Islands, в шаговой доступности: курорты, гольф-поля, марины, клубы и культурные кластеры. Путь до Waterfront Market, Beach Souk Al Marfa и Deira View Point займет 5-10 минут. Дорога до J1 Beach, DIFC, Al Shindagha Museum, Dubai Museum и Dubai Old City, а также до Burj Khalifa, Dubai Mall, Downtown Dubai, Dubai Opera, Palm Jumeirah и Business Bay продлится 20-30 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море800 м
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная
