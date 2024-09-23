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ГлавнаяЖилые комплексы15 Cascade by Iman

15 Cascade by Iman

Rabdan Building, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 4
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Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Iman Developers
Площадь
от 39 м² до 307 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 866 838 AEDот 11 840 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность18
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39 – 49
866 838 – 920 885
18 672 – 22 068
1 спальня
75 – 82
1 493 574 – 1 619 896
19 547 – 19 762
2 спальни
117 – 195
2 141 295 – 2 320 462
11 840 – 18 283
4 спальни
307
4 417 283
14 370

Описание

Воплощение динамики, элегантности и инновационного дизайна. 15 Cascade - жилой комплекс, где гармонично сочетается урбанистическая архитектура и природные формы. Каждая деталь продумана, чтобы предложить резидентам уникальный стиль жизни. Ключевые особенности — Фасад с аэродинамическими линиями и панорамными окнами подчеркивает современную эстетику мегаполиса. — Интерьеры от Versace Ceramics выполнены в изысканном стиле с использованием премиальных материалов. — Инфраструктура мирового уровня включает infinity-бассейн, спа-комплекс, сауну, джакузи, тренажерный зал, коворкинг, торговые площади, скейт-парк, зоны для медитации, детские игровые комплексы, кафе и библиотеку. Преимущества расположения Проект расположен в престижном районе Motor City, всего в 20 минутах от Palm Jumeirah и в 22 минутах от Dubai Mall. До Expo City — за 22 минуты, а до международного аэропорта DXB можно добраться за 27 минут.

Локация

На карте
Rabdan Building, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дамак Хиллс 2

Дубай
Damac Hills 2 — спокойный район Дубая, расположенный в отдалении от шума мегаполиса. Имеет развивающуюся инфраструктуру и транспортную сеть. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, молодым парам, экспатам и тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт850 м
Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр450 м
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Новости о проекте

  1. Подробный путеводитель по району Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае
    Подробный путеводитель по району Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае23.09.2024
  2. Когда лучше покупать квартиру в Дубае: как сезонность влияет на ценообразование
    Когда лучше покупать квартиру в Дубае: как сезонность влияет на ценообразование11.09.2024
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