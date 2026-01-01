Описание

YIGO Luxe — современный жилой комплекс расположенный в районе Dubai Silicon Oasis. Проект включает 355 резиденций – студии и апартаменты с одной и двумя спальнями, в том числе расширенные планировки Suite и варианты с комнатой для персонала. Концепция комплекса объединяет жилые пространства, озелененные террасы и инфраструктуру для спорта, отдыха и работы. Ключевые особенности – Интерьеры выполнены в кремовых и теплых нейтральных оттенках с металлическими акцентами и выразительными каменными фактурами. В отдельных зонах проекта используются поверхности Versace Ceramics и сантехническая арматура Newform. – Для жителей предусмотрены инфинити-бассейн на крыше, детский бассейн, террасы с шезлонгами и зоны отдыха у воды. Спортивная инфраструктура включает тренажерный зал, студию йоги, открытую фитнес-площадку и беговую дорожку длиной 200 метров. – Для семейного отдыха и досуга запланированы открытый кинотеатр, детская площадка и игровая комната, тренировочная лужайка для гольфа, сад для домашних животных и сад пряных трав. – В комплексе также предусмотрены коворкинг, библиотека, переговорные комнаты, общие гостиные и обеденные пространства. На нижних уровнях расположатся девять торговых помещений и четырехуровневый парковочный подиум. Преимущества расположения Dubai Silicon Oasis объединяет жилые кварталы, технологические компании, образовательные учреждения и повседневную инфраструктуру. Поездка до международного аэропорта Dubai International, Dubai Mall и Downtown Dubai занимает ориентировочно 16 минут, до Museum of the Future – около 18 минут.