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Yigo Luxe

Donna Towers, Dubai Silicon Oasis, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Fam Properties
Площадь
от 40 м² до 168 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 246 396 $от 4 610 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
40 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2030
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность24
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Грузовой лифтЕсть
Тип парковкиПодземная парковка
Лифт в паркингЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
40 – 43
246 396 – 278 526
6 078 – 6 371
1 спальня
47 – 95
304 939 – 571 515
5 963 – 6 362
2 спальни
106 – 168
556 538 – 779 003
4 610 – 5 211

Описание

YIGO Luxe — современный жилой комплекс расположенный в районе Dubai Silicon Oasis. Проект включает 355 резиденций – студии и апартаменты с одной и двумя спальнями, в том числе расширенные планировки Suite и варианты с комнатой для персонала. Концепция комплекса объединяет жилые пространства, озелененные террасы и инфраструктуру для спорта, отдыха и работы. Ключевые особенности – Интерьеры выполнены в кремовых и теплых нейтральных оттенках с металлическими акцентами и выразительными каменными фактурами. В отдельных зонах проекта используются поверхности Versace Ceramics и сантехническая арматура Newform. – Для жителей предусмотрены инфинити-бассейн на крыше, детский бассейн, террасы с шезлонгами и зоны отдыха у воды. Спортивная инфраструктура включает тренажерный зал, студию йоги, открытую фитнес-площадку и беговую дорожку длиной 200 метров. – Для семейного отдыха и досуга запланированы открытый кинотеатр, детская площадка и игровая комната, тренировочная лужайка для гольфа, сад для домашних животных и сад пряных трав. – В комплексе также предусмотрены коворкинг, библиотека, переговорные комнаты, общие гостиные и обеденные пространства. На нижних уровнях расположатся девять торговых помещений и четырехуровневый парковочный подиум. Преимущества расположения Dubai Silicon Oasis объединяет жилые кварталы, технологические компании, образовательные учреждения и повседневную инфраструктуру. Поездка до международного аэропорта Dubai International, Dubai Mall и Downtown Dubai занимает ориентировочно 16 минут, до Museum of the Future – около 18 минут.

Локация

На карте
Donna Towers, Dubai Silicon Oasis, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро2 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
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