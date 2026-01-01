Каталог
Wellington Grand Villas

Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Wellington Developments
Площадь
от 1132 м² до 1485 м²
Количество спален
от 5 до 6
Стартовая цена
от 5 786 248 $от 5 110 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
25%
При передаче ключей
65%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность3
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
5 спален
1132
5 786 248
5 110
6 спален
1250 – 1485
6 912 735 – 8 337 402
5 529 – 5 613
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис роскоши в самом сердце мегаполиса. Wellington Grand Villas — это 22 виллы в престижном районе MBR City. Искусственные озера и премиальные удобства создают атмосферу уединенного курорта для самых взыскательных покупателей. Ключевые особенности — Премиальная отделка с использованием натуральных материалов, встроенная техника от европейских брендов Miele, сантехника Kohler, системы HVAC от Daikin и KNX, дизайнерские решения итальянских студий CB Corporate Brand и Febal Casa. — Просторные резиденции с 5 и 6 спальнями, подземной парковкой, кабинетами, бассейнами, домашними кинотеатрами, джакузи на крыше и системой «Умный дом». — Инфраструктура включает кристальную лагуну с песчаным пляжем, тренажерный зал, дзен-сад, беговые дорожки, детские площадки, зоны для барбекю и солнечные террасы. Преимущества расположения Клубный дом расположен в MBR City с удобным доступом к основным магистралям города. Путь до Burj Khalifa, молла Global Village и пешеходной зоны City Walk составляет 15 минут. Дорога до Burj Al Arab и всемирно известной Palm Jumeirah займет 30-35 минут. Dubai International Airport находится в 23 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Школа1 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
