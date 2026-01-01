Описание

Оазис роскоши в самом сердце мегаполиса. Wellington Grand Villas — это 22 виллы в престижном районе MBR City. Искусственные озера и премиальные удобства создают атмосферу уединенного курорта для самых взыскательных покупателей. Ключевые особенности — Премиальная отделка с использованием натуральных материалов, встроенная техника от европейских брендов Miele, сантехника Kohler, системы HVAC от Daikin и KNX, дизайнерские решения итальянских студий CB Corporate Brand и Febal Casa. — Просторные резиденции с 5 и 6 спальнями, подземной парковкой, кабинетами, бассейнами, домашними кинотеатрами, джакузи на крыше и системой «Умный дом». — Инфраструктура включает кристальную лагуну с песчаным пляжем, тренажерный зал, дзен-сад, беговые дорожки, детские площадки, зоны для барбекю и солнечные террасы. Преимущества расположения Клубный дом расположен в MBR City с удобным доступом к основным магистралям города. Путь до Burj Khalifa, молла Global Village и пешеходной зоны City Walk составляет 15 минут. Дорога до Burj Al Arab и всемирно известной Palm Jumeirah займет 30-35 минут. Dubai International Airport находится в 23 минутах на транспорте.