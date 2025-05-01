Описание

Симфония элегантности в сердце мегаполиса. Waldorf Astoria Residences DIFC — эксклюзивная коллекция из 28 резиденций в самом престижном финансовом районе Дубая. Идеальный выбор для тех, кто ценит внимание к каждой детали: дизайн по архивным чертежам 1931 года, ручная роспись потолков, доступ к пятизвездочному сервису отеля и закрытым гастрономическим мероприятиям. Ключевые особенности — Архитектурное наследие: интерьеры с мраморными полами, латунными акцентами и мебелью ручной работы, вдохновлённые эстетикой Нью-Йорка 1960-х. — Роскошные удобства: крытый бассейн с панорамным видом на Burj Khalifa, спа-центр, сигарный лаундж с коллекцией кубинских сигар, ресторан Peacock Alley с меню от мишленовских шеф-поваров и винный дегустационный зал. — Премиальный сервис: круглосуточная охрана, услуги личного фитнес-тренера и персонального помощника, прием и хранение посылок, организация мероприятий в конференц залах. — Инновационные технологии: интеллектуальная система климат-контроля, скрытое освещение и сенсорные панели управления домом через мобильное приложение. Преимущества расположения Комплекс расположен в Dubai International Financial Centre (DIFC), всего в 400 метрах от Dubai Opera и в 10 минутах ходьбы от Dubai Mall. Район сочетает деловую динамику с богатой культурной средой: арт-галереи Alserkal Avenue, всемирно известные рестораны и бутики Prada — в шаговой доступности. Ближайшая станция метро Financial Centre находится в 12 минутах ходьбы. До Dubai International Airport можно добраться за 15 минут.