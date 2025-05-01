Каталог
Waldorf Astoria Residences DIFC

16, Al Mustaqbal Street, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Sotheby's
Площадь
от 117 м² до 195 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 633 764 $от 13 847 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
25%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2025
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность30
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
117
1 633 764
13 847
2 спальни
163 – 195
2 722 940 – 3 471 748
16 615 – 17 787
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Симфония элегантности в сердце мегаполиса. Waldorf Astoria Residences DIFC — эксклюзивная коллекция из 28 резиденций в самом престижном финансовом районе Дубая. Идеальный выбор для тех, кто ценит внимание к каждой детали: дизайн по архивным чертежам 1931 года, ручная роспись потолков, доступ к пятизвездочному сервису отеля и закрытым гастрономическим мероприятиям. Ключевые особенности — Архитектурное наследие: интерьеры с мраморными полами, латунными акцентами и мебелью ручной работы, вдохновлённые эстетикой Нью-Йорка 1960-х. — Роскошные удобства: крытый бассейн с панорамным видом на Burj Khalifa, спа-центр, сигарный лаундж с коллекцией кубинских сигар, ресторан Peacock Alley с меню от мишленовских шеф-поваров и винный дегустационный зал. — Премиальный сервис: круглосуточная охрана, услуги личного фитнес-тренера и персонального помощника, прием и хранение посылок, организация мероприятий в конференц залах. — Инновационные технологии: интеллектуальная система климат-контроля, скрытое освещение и сенсорные панели управления домом через мобильное приложение. Преимущества расположения Комплекс расположен в Dubai International Financial Centre (DIFC), всего в 400 метрах от Dubai Opera и в 10 минутах ходьбы от Dubai Mall. Район сочетает деловую динамику с богатой культурной средой: арт-галереи Alserkal Avenue, всемирно известные рестораны и бутики Prada — в шаговой доступности. Ближайшая станция метро Financial Centre находится в 12 минутах ходьбы. До Dubai International Airport можно добраться за 15 минут.

Локация

На карте
16, Al Mustaqbal Street, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт110 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Территория
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
