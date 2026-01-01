Vitalia by Pinnacle

Описание

Символ архитектурного совершенства на нетронутых берегах Palm Jumeirah. В жилом комплексе Vitalia средиземноморское обаяние гармонично сочетается с уникальной атмосферой острова. Здесь отражается дух современной европейской жизни и итальянское искусство наслаждаться моментом “dolce far niente”. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена качественными материалами итальянских производителей. - Во всех резиденциях встроенная техника европейских брендов, гардеробные, система «Умный дом», панорамные окна и балконы с собственными бассейнами. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, детскую игровую площадку, лаунж-зону с беседками, бассейн, открытый камин, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект расположен всего в 2 минутах от знаменитого отеля The Royal Atlantis. За 12 минут можно доехать до крупного шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до районов Dubai Marina и Dubai Harbour займет 15 минут, до торгового центра Mall of the Emirates – 20 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 25 минут. Dubai International Airports находится в 30 минутах пути.