VIBE by Arsenal East

Описание

Жилой комплекс в районе Al Satwa предлагает редкое сочетание выгодного расположения и насыщенного городского образа жизни в самом сердце Дубая. Архитектура клубного дома VIBE создана в сотрудничестве с одним из самых титулованных архитектурных бюро Европы — DA BUREAU. В основе концепции лежит идея честного и сдержанного дизайна, который работает не ради эффекта, а ради качества жизни. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты выполнены в теплой, натуральной палитре. Благодаря панорамным окнам дом всегда будет наполнен естественным освещением. - Резиденты могут пользоваться услугами премиального отельного сервиса: трансферы из аэропорта, аренда автомобилей, организация досуга, бронирование деловых пространств и встреч, консьерж-сервис и ресторан здорового питания. - Инфраструктура комплекса включает крытый и открытый бассейны, детскую площадку, фитнес-зал, пространство для йоги, сад, лаунж-зоны, прогулочные дорожки, библиотеку, переговорные, коворкинг, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Выгодное расположения проекта обеспечивается близостью автобусных остановок, станций метро Emirates Towers и World Trade Center и шоссе Sheikh Zayed Road. За 10 минут можно добраться до пляжа La Mer, за 12 – до достопримечательности Dubai Frame, за 15 – до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, за 20 – до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary. Дорога до Dubai International Airport займет 10 минут.