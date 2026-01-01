Каталог
VIBE by Arsenal East

15, 37A Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Item 1 of 2
Застройщик
Arsenal East
Площадь
от 36 м² до 76 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 261 323 $от 6 888 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка
Кол-во машиномест229

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36 – 39
261 323 – 343 008
7 156 – 8 795
1 спальня
57 – 76
397 628 – 581 441
6 888 – 7 582
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Жилой комплекс в районе Al Satwa предлагает редкое сочетание выгодного расположения и насыщенного городского образа жизни в самом сердце Дубая. Архитектура клубного дома VIBE создана в сотрудничестве с одним из самых титулованных архитектурных бюро Европы — DA BUREAU. В основе концепции лежит идея честного и сдержанного дизайна, который работает не ради эффекта, а ради качества жизни. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты выполнены в теплой, натуральной палитре. Благодаря панорамным окнам дом всегда будет наполнен естественным освещением. - Резиденты могут пользоваться услугами премиального отельного сервиса: трансферы из аэропорта, аренда автомобилей, организация досуга, бронирование деловых пространств и встреч, консьерж-сервис и ресторан здорового питания. - Инфраструктура комплекса включает крытый и открытый бассейны, детскую площадку, фитнес-зал, пространство для йоги, сад, лаунж-зоны, прогулочные дорожки, библиотеку, переговорные, коворкинг, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Выгодное расположения проекта обеспечивается близостью автобусных остановок, станций метро Emirates Towers и World Trade Center и шоссе Sheikh Zayed Road. За 10 минут можно добраться до пляжа La Mer, за 12 – до достопримечательности Dubai Frame, за 15 – до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, за 20 – до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary. Дорога до Dubai International Airport займет 10 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр1 км
Метро260 м
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Каталог