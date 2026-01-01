Verde Project by Vision

Описание

Жилой корпус Verde расположен в непосредственной близости от спортивно-ориентированного района Dubai Sports City, что обеспечивает быстрый доступ к повседневной инфраструктуре. Подойдет тем, кто ищет жилье, в котором удобно сочетать работу, заботу о семье и собственное время. Ключевые особенности – В апартаментах панорамное остекление и светлая чистовая отделка, встроенные кухни выполнены в едином стиле с жилой зоной. – Проект сфокусирован на повседневном комфорте и передовых технологиях, включая систему «умный дом», мониторинг качества воздуха и управление сервисами через специальное приложение. – Для семейного отдыха предусмотрены инфинити-бассейн с террасой и лаунж-зоны; для детей спроектированы отдельный бассейн и игровые пространства как внутри здания, так и снаружи. Преимущества расположения Удобное местоположение здания предоставляет возможность быстро добираться до популярных локаций города: 5 минут займет дорога до City Centre Me’aisem и Dubai Autodrome; 10 минут – до таких мест, как Dubai Marina, Global Village и Jumeirah Golf Estates; 20 минут – до Burj Khalifa и Dubai Mall, столько же – до Al Maktoum International Airport.