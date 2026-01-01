Velos by City View

Описание

Архитектурный ориентир нового поколения в Motor City. Жилой комплекс Velos вдохновлен наследием гоночных трасс и стремлением в будущее. Это идеальный выбор для тех, кто живет на высокой скорости и ценит точность в деталях и движении. Ключевые особенности - В апартаментах всех категорий предусмотрена чистовая отделка и встроенная техника. Студии представлены уже полностью меблированными. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, пространство для йоги и медитаций, беговая дорожка, корты для баскетбола и падел-тенниса, детскую игровую площадку и бассейн для детей, коворкинг, зона выгула домашних питомцев, кинотеатр на свежем воздухе, японский дзен-сад, infinity-бассейн на крыше, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Ближайшая к проекту дорога Umm Suqeim Street расположена всего в 2 минутах пути. Выезд на крупное шоссе Shiekh Mohammed Bin Zayed Road составит 15 минут. Чтобы добраться до торговой центра Dubai Hills Mall, потребуется 10 минут, до знаковых локаций Dubai Mall и Burj Khalifa – 24 минуты. Дорога до Dubai International Airport займет 28 минут, до Al Maktoum International Airport – 26 минут.