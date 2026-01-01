Каталог
Velos by City View

6/9, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
City View Developments
Площадь
от 32 м² до 114 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 237 107 $от 4 518 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность33
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
32 – 41
237 107 – 256 440
6 223 – 7 398
1 спальня
62 – 83
353 649 – 376 794
4 518 – 5 688
2 спальни
92 – 114
537 448 – 595 446
5 191 – 5 836
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурный ориентир нового поколения в Motor City. Жилой комплекс Velos вдохновлен наследием гоночных трасс и стремлением в будущее. Это идеальный выбор для тех, кто живет на высокой скорости и ценит точность в деталях и движении. Ключевые особенности - В апартаментах всех категорий предусмотрена чистовая отделка и встроенная техника. Студии представлены уже полностью меблированными. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, пространство для йоги и медитаций, беговая дорожка, корты для баскетбола и падел-тенниса, детскую игровую площадку и бассейн для детей, коворкинг, зона выгула домашних питомцев, кинотеатр на свежем воздухе, японский дзен-сад, infinity-бассейн на крыше, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Ближайшая к проекту дорога Umm Suqeim Street расположена всего в 2 минутах пути. Выезд на крупное шоссе Shiekh Mohammed Bin Zayed Road составит 15 минут. Чтобы добраться до торговой центра Dubai Hills Mall, потребуется 10 минут, до знаковых локаций Dubai Mall и Burj Khalifa – 24 минуты. Дорога до Dubai International Airport займет 28 минут, до Al Maktoum International Airport – 26 минут.

Локация

6/9, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Район Мотор Сити

Дубай
Motor City — активно развивающийся район Дубая, основанный на мото-спортивной тематике. Здесь есть все необходимые элементы жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. В комьюнити будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам и тем, кто предпочитает активный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Школа1 км
Магазин450 м
Медицинский центр650 м
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Каталог