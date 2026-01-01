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Valores Residences

21, Murooj Al Furjan West, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Valores Property Development
Площадь
от 117 м² до 130 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 508 107 $от 4 323 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
При передаче ключей
80%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
117 – 130
508 107 – 567 870
4 323 – 4 352
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный жилой комплекс в районе Al Furjan. В Valores Residences гармонично сочетаются теплая атмосфера, динамика городской жизни и ощущение домашнего уюта, создавая идеальные условия для отдыха, общения и счастливых моментов с близкими. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами, кухни с элегантными столешницами, ванные комнаты с премиальной сантехникой. Высокие потолки и панорамные окна наполняют интерьеры естественным светом и визуально расширяют пространство. - Одной из особенностей проекта является 5-летняя гарантия на строительные работы (Defect Liability Period). Это одно из наиболее продолжительных гарантийных обязательств среди девелоперов стран Персидского залива, подтверждающее высокое качество строительства. - Для резидентов предусмотрен бесплатный шаттл до станции метро Energy, дорога до которой занимает около 10 минут. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, пространство для йоги, беговую дорожку, детскую площадку, бассейн, лаунж-зоны, магазины и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Road. За 10 минут можно доехать до района Expo City, за 15 минут – до Palm Jumeirah и Dubai Marina, за 25 – до Downtown Dubai. Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути, Dubai International Airport – в 28 минутах.

Локация

На карте
21, Murooj Al Furjan West, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин700 м
Медицинский центр750 м
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
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