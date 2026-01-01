Описание

Современный жилой комплекс в районе Al Furjan. В Valores Residences гармонично сочетаются теплая атмосфера, динамика городской жизни и ощущение домашнего уюта, создавая идеальные условия для отдыха, общения и счастливых моментов с близкими. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами, кухни с элегантными столешницами, ванные комнаты с премиальной сантехникой. Высокие потолки и панорамные окна наполняют интерьеры естественным светом и визуально расширяют пространство. - Одной из особенностей проекта является 5-летняя гарантия на строительные работы (Defect Liability Period). Это одно из наиболее продолжительных гарантийных обязательств среди девелоперов стран Персидского залива, подтверждающее высокое качество строительства. - Для резидентов предусмотрен бесплатный шаттл до станции метро Energy, дорога до которой занимает около 10 минут. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, пространство для йоги, беговую дорожку, детскую площадку, бассейн, лаунж-зоны, магазины и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Road. За 10 минут можно доехать до района Expo City, за 15 минут – до Palm Jumeirah и Dubai Marina, за 25 – до Downtown Dubai. Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути, Dubai International Airport – в 28 минутах.